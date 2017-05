Nova priznanja ruskih atletov, jemanje nedovoljenih poživil priznala še trojica

Dopingiranje je močno zaznamovalo ruski šport v zadnjih letih. (Foto: You Tube)

Julija Čermoskaja je bila zlata v štafeti na 4 x 100 metrov na olimpijskih igrah v Pekingu 2008. Tako ona kot preostale tri članice ekipe so ostale brez doseženega izida, saj so jim po ponovnem testiranju vzorcev z iger, ko so odkrili vsebnost prepovedanih snovi, odvzeli medalje in športnice suspendirali. Nečedno početje sta priznala še suvalca krogle Ana Omarova in Soslan Cirohoc, oba že prestajata dveletno kazen zaradi dopinških prekrškov. "Upamo, da bodo ta dejanja pospešila naša prizadevanja, da se spet vključimo v mednarodno atletsko družino. Mislim, da naš položaj zaradi teh priznanj ne bo slabši," je dejala koordinatorka ruske atletske zveze Jelena Ikonikova. Sredino priznanje trojice je sledilo podobnemu koraku petih ruskih atletov prejšnji mesec. Takrat so ravnanje proti dopinškim pravilom priznali Antonina Krivošapkova, članica olimpijske srebrne ruske ekipe iz Londona 2012, še ena nekdanja dobitnica medalje z olimpijskih iger, suvalka krogle Jevgenija Kolodko, metalka kladiva Ana Bulgakova, metalka diska Vera Ganejeva ter skakalec s palico Dimitrij Starodubcev. Vsi so sicer že pred tem dobili kazni prepovedi nastopanja in ne smejo na tekmovanja do leta 2018 ali 2019.

Ruska atletika mora opraviti strog očiščevalni program, ki ji ga je naložila Mednarodni olimpijski komite (Mok). Rusi morajo, da bi dosegli umik prepovedi nastopov svojih športnikov, ki jih je v zadnjem letu v zelo slabo luč postavilo McLarnovo poročilo o sistematičnem dopinškem programu v tej državi, poostriti boj proti dopingu.