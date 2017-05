Đoković stežka mimo Almagra v tretji krog, Agassi in Sampras med možnimi nasledniki Beckerja?

Novak Đoković (Foto: AP)

Špekulacije o naslednikih odstavljenega Borisa Beckerja in preostalih članih ekipe Novaka Đokovića medtem še naprej polnijo časopisne stolpce. Med zadnjimi, ki ju povezujejo s prevzemom prestižne naloge, sta se znašla nekoč najboljša teniška igralca na svetu, Američana Andre Agassi in Pete Sampras. Đoković poleg Beckerja išče tudi naslednika za dolgoletnega trenerja Mariana Vajdo in strokovnjaka za telesno pripravo Gebharda Phila Gritscha ter fizioterapevta Miljana Amanovića.

"Predvidevam, da je (novi trener, op. a.) šel skozi podobne reči kot jaz, v zgodovini tenisa je le malo takšnih, ki je prišlo na to raven, zato bom videl," je v Madridu na to temo dejal Đoković. Britanski dnevnik The Telegraph je za najresnejšega kandidata izpostavil Agassija, bojda pa so Đokovićevi zdaj že bivši sodelavci že kakšen mesec prej vedeli, da se njihov skupni čas s srbskim šampionom izteka. Tisti, ki "navijajo", da bo Đoković združil moči s Samprasom, opozarjajo, da je "Pistol Pete" vzornik nekdanje številke ena.

Izidi:

- ATP (6.408.230 evrov), 2. krog:

Tomaš Berdych (Češ/11) ‒ Robin Haase (Niz) 7:6 (5), 6:3;

Miloš Raonić (Kan/5) ‒ Gilles Muller (Luk) 6:4, 6:4;

Nick Kyrgios (Avs/16) ‒ Ryan Harrison (ZDA) 6:3, 6:3;

Kei Nišikori (Jap/6) ‒ Diego Schwartzman (Arg) 1:6, 6:0, 6:4;

David Ferrer (Špa) ‒ Jo-Wilfried Tsonga (Fra/10) brez boja;

Novak Đoković (Srb/2) ‒ Nicolas Almagro (Špa) 6:1, 4:6, 7:5;

- WTA (5,924 milijona USD), osmina finala:

Svetlana Kuznjecova (Rus/8) ‒ Wang Qiang (Kit) 6:4, 7:5;

Anastazija Sevastova (Lat) ‒ Lara Arruabarrena (Špa) 7:5, 6:2.