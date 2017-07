Novo rokometno EP v Sloveniji? RZS skupaj z Makedonijo v kandidaturo za EP 2022 ali 2024

Franjo Bobinac je predstavil namero kandidature za organizacijo evropskega prvenstva 2022 ali 2024. (Foto: Miro Majcen)

Odločitev o organizatorjih obeh sklepnih turnirjev pa bo znana 18. ali 19. junija prihodnje leto na kongresu EHF v Edinburgu.

Slovenija bi v primeru pridobitve organizacije turnirja, na katerem bo nastopilo 24 najboljših reprezentanc, v ljubljanskih Stožicah gostila dve skupini prvega dela, dve skupini drugega dela in finalni vikend, torej vse ključne odločitve od polfinala dalje.

Namero o organizaciji enega izmed dveh prvenstev so že izrazile Belgija, Španija in Francija (skupna kandidatura), Češka, Madžarska in Slovaška (skupaj), Danska, Nemčija in Švica (skupaj), Rusija in Belorusija (skupaj), Litva, Danska in Švica (skupaj).