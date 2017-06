Novozelandci hitro odgovorili Američanom in so blizu zmagi na pokalu Amerike

Novozelandcem tako do končnega uspeha manjka le še zmaga, saj vodijo s 6:1. Naslednja plova bosta v ponedeljek. Kiviji pod vodstvom Petra Burlinga, sedemkratnega svetovnega in olimpijskega prvaka v razredu 49er iz Ria, so nedeljski sedmi plov dobili z 12-sekundno prednostjo pred Oraclom Jimmyja Spithilla, ki je tako vse bolj oddaljen od ubranitve naslova oziroma tretjega zaporednega zmagoslavja. Drugi današnji in skupno osmi plov pa so Novozelandci dobili za pol minute.

Dvoboj za naslov na America's Cupu je tudi letos požel veliko zanimanje svetovnih medijev. (Foto: AP)

Pri novozelandski ekipi se kljub zajetni prednosti še kako zavedajo, da še ni čas za slavje. Pred štirimi leti so že vodili kar z 8:1, na koncu pa proti Oraclu izgubili z 8:9.