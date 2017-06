Od Ljubljane do Berlina: Nemci gimnastičnega junaka Hambüchna v pokoj pospremili z vsemi častmi

Fabian Hambüchen, ki bo 25. oktobra dopolnil 30 let, se je sinoči po 14 letih poslovil od gimnastičnih vrst. Najboljši nemški telovadec vseh časov je v karieri osvojil kar 27 kolajn na največjih tekmovanjih. V svoji vitrini ima tri olimpijske medalje, devet svetovnih in 11 evropskih. Nazadnje je na OI v Riu de Janeiru 2016 osvojil zlato kolajno na drogu. Leta 2007 in 2016 je osvojil naziv nemškega športnika leta.

Hambüchen (levo) je bil tako kot biatlonka Magdalena Neuner v Nemčiji izjemno cenjen športnik. (Foto: Reuters)

Hambüchen je blestel že na mladinskem evropskem prvenstvu leta 2004 v Ljubljani, ko si je kot 16-letni telovadec priboril ekipno srebro, bron v mnogoboju ter zlate kolajne na parterju, preskoku in drogu.