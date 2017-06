Slovenski odbojkarji 'zmleli' Nizozemce in se uvstili v veliki finale

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je redni del tekmovanja v drugem kakovostnem razredu svetovne lige končala na prvem mestu in se uvrstila na zaključni turnir četverice, ki ga gosti Avstralija. Le zmagovalec turnirja se bo uvrstil med svetovno elito. Na turnirju poleg Slovenije nastopajo še Nizozemska, Avstralija in Japonska. Slovenci so se v polfinalu pomerili z Nizozemsko. Slovenski odbojkarji so v rednem delu svetovne lige izgubili le tekmo z Japonsko, medtem ko so njihovi tekmeci Nizozemci izgubili tekmo več. Reprezentanci sta se nazadnje pomerili leta 2015, ko je Slovenija na evropskem prvenstvu v bolgarski Varni zmagala s 3:0.

Tokrat so varovanci selektorja Slobodana Kovača nizozemskim tekmec pripravili pravo učno uro v prvem nizu, ki so ga dobili z izidom 25:15 v le 23 minutah igre. Drugi niz je bil zelo izenačen, odločitev je padla šele ob izidu 32:30, Slovenci so dobili tudi drugi niz. Nizozemci niso izkoristili kar šestih zaključnih žog, za kar imata največ zaslug Mitja Gasparini in Koncilja, ki je v razburljivi končnici najprej blokiral za 30:29 in napadel za 31:30, zatem pa še dobro serviral, protinapad za zmago z 32:30 pa je zaključil Tine Urnaut.

Tretji niz je bil tudi zadnji, saj so slovenski odbojkarji nadaljevali z sila prepričljivo igro in ga zanesljivo dobili. Kot da bi poraz v drugem nizu odvzel poguma Nizozemcem, saj so Slovenci vodili od začetka do konca in na koncu niz dobili s 25: in zanesljivo zaključili polfinani dvoboj s 3:0 v nizih.

Selektor Slovenije Slobodan Kovač. (Foto: Aljoša Kravanja)

Izid:

Slovenija - Nizozemska 3:0 (15, 30, 20)

Slovenija: Štern, Pajenk, Kozamernik, Šket, Gasparini, Kök, Vinčić, Štalekar, Koncilja, Kovačič, Toman, Ropret, Urnaut, Čebulj;