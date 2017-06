VIDEO: Nezaustavljivi Slovenci v finalu nadigrali še Japonce in se uvrstili med odbojkarsko elito

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca si je s prebojem v finale zaključnega turnirja drugega razreda svetovne lige v Avstraliji na stežaj odprla vrata do tako željenega preboja v med elito svetovne lige in najboljših 12 reprezentanc na svetu. Zadnja prepreka je bila reprezentanca Japonske, edini tekmec, ki v je v zadnjem obdobju premagal Slovenijo. Slovenija je z odliko opravila sobotno polfinalno nalogo in se po zmagi nad Nizozemsko s 3:0 v nizih uvrstila v finale zaključnega turnirja drugega razreda svetovne lige. Japonci so v drugem polfinalu po hudem boju premagali Avstralce s 3:2.

V finalu turnirja so varovanci selektorja Slobodana Kovača z obrestmi vrnili tekmecem za omenjeni poraz. Selektor je tudi finalni obračun začel s svojo udarno sedmerico, z Vinčićem, Gasparinijem, Urnautom, Čebuljem, Pajenkom, Konciljo in Kozamernikom. Začeli so izvrstno in zanesljivo dobili uvodni niz za osem točk (25:17) v 23 minutah igre. Drugi niz je bil bolj izenačen, a so ga podobno kot v polfinalu Slovenci dobili z razliko dveh točk (26:24) in povedli z 2:0. Tretji niz je bil že tudi odločilen, saj naši odbojkarji niso popuščali. Po izjemni točki za vodstvo z 10:7 je razlika le še naraščala (15:9, 21:14), na koncu je bilo 25:17. Japonci se sicer niso predajali, a so tudi naši fantje vseskozi ohranjali zbranost. V napadih je bil še naprej izjemen Mitja Gasparini, Vinčić, ki je še naprej odlično delil žoge svojim napadalcem, pa je z asom za 20:13 praktično že zapečatil usodo tekmecev. Tine Urnaut in Čebulj sta zaključevala napad za napadom, zaključno žogo so Slovencem z napako podarili Japonci, drugo, za zmago s 25:17, je izkoristil Gasparini. V slovenski izbrani vrsti je Mitja Gasparini prispeval 15, Klemen Čebulj 13, Alen Pajenk in Tine Urnaut pa po 11 točk.

Na desetih tekmah na turnirjih v južnokorejskem Seulu, japonskem Takasakiju, egiptovskem Kairu in avstralskem Gold Coastu so Slovenci namreč le enkrat izgubili. Edini poraz so kot omenjeno doživeli v Takasakiju, Japonci so zmagali s 3:2 v nizih.

Slovenski odbojkarji so leta 2015 najprej zmagali v evropski ligi, nato pa na evropskem prvenstvu osvojili srebrno odličje, v lanski sezoni pa so prvič nastopili v svetovni ligi, v tretjem kakovostnem razredu in prepričljivo zmagali. S tem so si zagotovili uvrstitev v drugi razred in že v svoji prvi sezoni pometli z vso konkurenco ter se veselili zmage, ki prinaša nastope med svetovno elito. Še pred tem so si Slovenci na domačih kvalifikacijah v Ljubljani priigrali tudi zgodovinsko uvrstitev na svetovno prvenstvo. Zmaga v Avstraliji je tudi lep obet pred evropskim prvenstvom, ki bo med 25. avgustom in 3. septembrom na Poljskem.

Avstralcem tretje mesto

Avstralska reprezentanca je osvojila tretje mesto, saj je gladko premagala Nizozemsko s 3:0 (27, 19, 26).

Izida:

finale:

Slovenija - Japonska 3:0 (17, 24, 17)

Slovenija: Štern, Pajenk 11, Kozamernik 1, Šket, Gasparini 15, Kök, Vinčić 8, Štalekar, Koncilja 2, Kovačič, Toman, Ropret, Urnaut 11, Čebulj 13;



za tretje mesto:

Avstralija - Nizozemska

3:0 (27, 19, 26)