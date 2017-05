Tretje uvrščena evropska ekipa v polni zasedbi premočan nasprotnik za slovenske odbojkarje

(Foto: Aleš Oblak)

Srečanje v nabito polni športni dvorani v Šoštanju so bolje začeli srbski odbojkarji, ki so izkoristili nekaj začetne nezbranosti v naši vrsti in hitro prišli do prednosti treh točk (6:3) ter razliko do prvega tehničnega odmora povečali še za točko. Varovanci Slobodana Kovača so tekmece, ki so bili prodorni predvsem preko napadov Podraščanina in Stankovića, začeli loviti. Po asu Tineta Urnauta in dveh blokih Klemna Čebulja so se približali na le točko zaostanka, na 13:14. Po nekaj napakah v napadu in asu Luburića pa so si srbski odbojkarji pred končnico niza znova nabrali lepo zalogo točk naskoka (20:16). Pri 16:23 je Kovač vzel še drugi odmor, po katerem je sledila točka Mitje Gasparinija. Z enako mero, za prvo zaključno žogo, je vrnil Marko Ivović, sledile so točki Urnauta in napaka Nemanje Petrića, po napaki slovenskega kapetana pa so Srbi prvi niz dobili s 25:20.

Po izenačenem začetku so si srbski odbojkarji, tako kot že v prvem nizu, tudi na račun neizkoriščenih napadov gostiteljev, priigrali prednost s 6:3 in vodili tudi že z 9:5, nato pa so naši fantje z blokom in s protinapadi prek Gasparinija in Čebulja dosegli tri točke. Po napaki v rotaciji na strani Srbije je bil izid na 9. točki poravnan, na servis Jovovića pa so gostje zelo dobro odigrali v bloku in obrambi ter še enkrat pobegnili (14:10). Po varanjih Dejana Vinčića in Čebulja se je razlika sicer stopila (12:14), a so takoj zatem srbski serverji spet pritisnili na naše sprejemalce, Kovačevi varovanci pa niso uspeli zaključevati napadov (14:19). Napad Alena Pajenka, as Čebulja in točka Vinčića z varanjem so srbskega selektorja Nikolo Grbića prisilili v odmor (18:20). Ta je predramil goste, ki so prek Dražena Luburića v napadu in Ivovića na servisu v končnico vstopili s prednostjo štirih točk ter kljub prekinitvi na zahtevo Kovača prišli do zmage s 25:19.

(Foto: Aleš Oblak)

Po boljšem uvodu Srbov v tretjem nizu (3:1) je Čebulj z napadom in servisi poskrbel za vodstvo naših s 7:4, po dveh dobrih servisih Marka Podraščanina in uspešnem napadu Jana Kozamernika pa so z dvema točkama razlike na odmor vseeno odšli Slovenci, ki so v ospredju ostali tudi v nadaljevanju. Po asu Gasparinija je Grbić svoje igralce poklical na klop, a so bili naši fantje, ki so bili ves čas deležni tudi bučne podpore s tribun, še naprej prodorni v napadih in na tehnični odmor odšli pri izidu 16:13. Tako kot že v prvih dveh nizih so Srbi na servis Ivovića prišli do serije točk in tudi izenačenja na 18:18. Urnaut in Gasparini sta naši vrsti prinesla vodstvo z 21:19, po prekinitvi na zahtevo Grbića pa je dve točki za srbsko vrsto prispeval Aleksandar Atanasijević, eno pa Petrić. Po še enem asu srbskega korektorja so se gostje dokopali do vodstva s 23:21. Napaka gostov in dva asa Čebulja sta našim fantom prinesla prvo zaključno žogo, ki so po napaki Atanasijevića izkoristili tretjo ter niz dobili s 26:24.

V četrtem setu, ki so ga gostje začeli za odtenek bolje (2:4), je Kovač priložnost za igro namenil Danijelu Koncilji namesto Kozamernika in Alenu Šketu namesto Čebulja. Naši fantje so do prvega tehničnega odmora nabrali tri točke zaostanka, po napakah v napadu in dobrih začetnih udarcih Lisinca pa je razlika narasla na 15:8. Gasparini je z dvema asoma nekoliko zmanjšal prednost tekmecev, a je slednja v nadaljevanju vseeno znašala pet točk (13:18). Ko je pri 23:15 v korist Srbov že kazalo, da bodo ti hitro prišli do zmage, so naši odbojkarji še prišli do treh zaporednih točk, nato pa so tekmeci mirno pripeljali srečanje do konca ter se veselili zmage s 25:18.