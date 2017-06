Odbojkarji svetovno ligo začeli z zmago proti Finski

Odbojkarji so svetovno ligo začeli z zmago. (Foto: Aljoša Kravanja)

Slovenski odbojkarji so se po lanski zmagi v tretji kakovostni skupini svetovne lige uvrstili v drugo, kjer so se v uvodni tekmi seulskega turnirja pomerili s Finci. Obe reprezentanci sta bili na nedavnih kvalifikacijah za uvrstitev na svetovno prvenstvo leta 2018 uspešni, z več izkušnjami v svetovni ligi pa so finski odbojkarji, ki v njej igrajo že dvanajsto leto zaporedoma, sicer pa že trinajsto sezono. Na strani finske reprezentance je bila tudi statistika zadnjih dveh medsebojnih tekem, saj je na evropskem prvenstvu leta 2011 zaustavila Slovenijo v boju za uvrstitev četrtfinale s 3:2, s 3:1 pa je slavila tudi dve leti pozneje v skupinskem delu evropskega prvenstva. V prvem nizu, ki ga je selektor Slobodan Kovač začel s postavo, ki je igrala tudi proti Belgiji na odločilni tekmi za uvrstitev na SP 2018, se pravi z Dejanom Vinčićem, Tinetom Urnautom, Klemnom Čebuljem, Alenom Pajenkom, Janom Kozamernikom, Mitjo Gasparinijem in prostim igralcem Janijem Kovačičem, so slovenski odbojkarji prvič povedli z asom Čebulja (7:6). Prvič so za dve točki povedli po dveh zaporednih točkah Urnauta, Vinčić z asom in Urnaut z blokom pa sta poskrbela za prednost štirih točk (19:15). Razpoloženi kapetan slovenske reprezentance je z novim uspešnim napadom svoji ekipi priboril tri zaključne žoge za vodstvo z 1:0 v nizih, drugo žogo je po prvem tempu v kombinaciji z Gregorjem Ropretom, ki je v končnici niza, tako kot Tonček Štern, stopil na igrišče, izkoristil Pajenk. Tudi v drugem nizu je slovenska reprezentanca na prvi tehnični odmor odšla s točko prednosti, ki se je do drugega povečala na visokih sedem. Finci so naredili vse preveč lastnih napak, za nameček pa so slovenski odbojkarji zaustavili nevarnega korektorja Anttija Ropponena.





Slobodan Kovač (Foto: Aljoša Kravanja)

Tudi po visokem vodstvu se Kovačevi izbranci niso zaustavili, še naprej so pritiskali s servisi in po asu Čebulja je bilo že neulovljivih 20:11 za slovensko ekipo, ki je z 2:0 povedla po uspešnem napadu Šterna, ki je, podobno kot v uvodnem nizu, skupaj z Ropretom v igro vstopil ob po drugem tehničnem odmoru. Na servis Urnauta so slovenski odbojkarji na začetku tretjega niza, ki sta ga začela tudi Alen Šket in Danijel Koncilja, povedli s 4:1, vendar so Finci z blokom Eemija Tervaporttija in Saulija Sinkkonena prišli do vodstva z 9:6. Toda že na enajsti točki je po zaslugi Gasparinija sledilo izenačenje, vendar so finski odbojkarji, čeprav je Slovenija po napaki Sinkkonena spet vodila (13:12), ob drugem tehničnem odmoru vodili z dvema točkama prednosti. V še težjem položaju je bila slovenska ekipa po dveh točkah Ropponena za 20:16, kar je na koncu Fincem zadostovalo za prvi niz na tekmi, do katerega so prišli po bloku Šketu. Slabšo igro je slovenska reprezentanca, ki je popustila na sprejemu, nadaljevala tudi na začetku četrtega niza, saj je zaostajala že za štiri točke (2:6). Finci, ki so prevladovali v bloku, so vodili tudi še z 11:7, nato pa so se slovenski odbojkarji le razigrali, bili agresivnejši na servisu, tudi v napadu in po bloku Gasparinija prvič v četrtem nizu povedli (14:13). Slovenski korektor, ki bo tudi v prihodnji sezoni kariero nadaljeval v Južni Koreji, je z asom soigralce na drugi tehnični odmor popeljal s točko prednosti, nekoliko lažje pa so v slovenskem taboru po novi lastni napaki finske ekipe zadihali pred vstopom v končnico niza (21:19). V razburljivi končnici je bil v glavni vlogi Čebulj, ki je po uspešni napadalni akciji Sloveniji zagotovil dve zaključni žogi za končno zmago, nato žogo poslal v avt, v drugo pa je bil uspešen za prve tri točke slovenskih odbojkarjev v letošnji svetovni ligi. Slobodan Kovač, selektor Slovenije: "Mislim, da smo igrali zelo slabo, precej smo podcenjevali nasprotnike in se sprehajali po igrišču. To je nedopustno in s tem smo dali ekipi kot je Finska, ki vedno igra dobro, priložnost, da bo ob naslednjem našem srečanju, ko bo tudi v polni postavi, izkoristila dejstvo, da smo ranljivi in da nas lahko premaga. Takšnih tekem ni lahko igrati, a imamo cilj, da se potrudimo in premagamo vsakogar. Moramo popraviti stvari in odigrati bolje," je po zmagi povedal selektor Slovenije Slobodan Kovač.



Izid:

Slovenija - Finska 3:1 (22, 15, -22, 23)