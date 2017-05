Odbojkarske prvake okrepil obetavni Hrvat

Trener ACH Volleyja Zoran Kedačič (Foto: Damjan Žibert)

Petar Đirlić, 203 cm visoki hrvaški reprezentant, je v minuli sezoni branil barve OK Mladost Ribola Kaštela in se skupaj s soigralci veselil ubranitve naslova državnih prvakov po zmagi na peti tekmi finalne serije proti zagrebški Mladosti. Trenutno se skupaj z ostalimi izbranci hrvaškega selektorja Ivana Rančića pripravlja na domače kvalifikacije za naslednje svetovno prvenstvo. Slovenski državni prvaki so z 20-letnim Hrvatom sklenili pogodbo za naslednje tri sezone. Gre za enega izmed najbolj nadarjenih odbojkarjev na prostoru nekdanje Jugoslavije, ki lahko zaigra na različnih pozicijah. V klubu in reprezentanci do 23 let je igral na mestu korektorja, v članski reprezentanci pa se je preizkusil tudi na mestu srednjega blokerja.