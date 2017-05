Odbojkarski prvaki gradijo (močno) ekipo za novo sezono

Zoran Kedačič (Foto: Damjan Žibert)

Jani Kovačič, ki se trenutno s slovensko reprezentanco pripravlja na kvalifikacijski turnir za prvo uvrstitev na svetovno prvenstvo, je iz domačega Salonita odšel k SK Posojilnica AICH /DOB, po dveh letih je avstrijski klub zamenjal za mondeni Cannes, kjer je ostal le eno sezono. Sledila je vrnitev v Slovenijo in prihod med oranžne zmaje. Kanalec se je v prestolnici dobro znašel: "Prvo leto v klubu je bilo zame zelo lepo. Klub je bil do mene korekten, vemo tudi, da je ACH najboljši slovenski klub, tako da ni bila težka odločitev podaljšati pogodbo in nadaljevati kariero v Ljubljani. Tudi v prihodnji sezoni bomo imeli visoke cilje, saj bomo poskušali ponoviti letošnje uspehe in temu dodati še pokalno lovoriko," je napovedal odbojkar državnih prvakov. Svoje sodelovanje z oranžnimi zmaji je prav tako za dve sezoni podaljšal Jan Pokeršnik. Sprejemalec, ki se tako kot Kovačič lahko pohvali s srebrom s preteklega evropskega prvenstva, se bo čez letošnje poletje bolj posvečal odbojki na mivki, kjer je v preteklosti skupaj z Nejcem Zemljakom nanizal kar nekaj uspehov. Letos ju bomo lahko spremljali tudi v Ljubljani na turnirju serije CEV Masters, konec poletja pa se bo Korošec vrnil na parket in se skupaj s soigralci začel pripravljati na novo sezono in nove izzive.