Ogier v vodstvu na Portugalskem

Sebastien Ogier in Julien Ingrassia (Foto: AP)

Za Francozom Sebastienom Ogierjem sta tako zdaj drugi in tretji Belgijec Thierry Neuville in Španec Dani Sordo, Hyundaijeva voznika zaostajata 19 in 25 sekund.

Ott Tänak je vodstvo izgubil v 12. hitrostni preizkušnji, ko si je v enem od zavojev preveč skrajšal pot in zadel rob ceste, pri tem pa močno poškodoval vzmetenje zadnjega levega kolesa svoje Fieste. Do cilja je sicer prišel, a si je nabral minuto in pol zaostanka.