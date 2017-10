Olimpijski ogenj začel pot proti Južni Koreji, kot prvi ga je prevzel smučarski tekač Angelis

Bakla bo osem dni potovala po Grčiji, prireditelji zimskih olimpijskih iger v Južni Koreji jo bodo sprejeli 1. novembra. Kot veleva tradicija so olimpijski plamen prižgali v antičnem templju Here s pomočjo sonca. Morali bi ga prižgati s paraboličnim steklom in sončnimi žarki, a je to preprečil dež. Zato so uporabili nadomestni ogenj, ki so ga prižgali pred tem, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Bakla bo zdaj osem dni potovala po Grčiji, v tem času bo 505 ljudi z njo naredilo 2129 kilometrov. Tridesetega oktobra bo prispela v Akropolis, kjer jo bo dan kasneje na novi slovesnosti prevzel organizacijski odbor iger v Pjongčangu. Baklo nato čaka 8500 kilometrov dolga pot do Inčeona v Južni Koreji, kjer bodo 1. novembra obeležili 100 dni do začetka zimskih iger. Nato sledi štafeta po celotni državi gostiteljici, obiskala bo devet provinc in osem večjih mest, na olimpijski stadion v Pjongčangu pa bo prišla 9. februarja, na dan začetka iger.

Igralka Katerina Lehou predaja oljčno vejico Apostolosu Angelisu v antični Olimpiji. (Foto: AP)

Torkove slovesnosti so se med drugim udeležili grški predsednik Prokopios Pavlopoulos, južnokorejski premier Nak Yon Lee in predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach.