VIDEO: Konta in Muguruza pakirata kovčke, Halepova brez težav naprej, Đoković slavil v 'brutalnih' razmerah

V Melbournu odmevata slovesi britanske številke ena Johanne Konta in prve teniške igralke Španije Garbine Muguruze. Britanko je v drugem krogu OP Avstralije presenetila 123. igralka sveta Bernarda Pera: Američanka je s 6:4 in 7:5 v nizih slavila šele drugo zmago na največjih turnirjih. Deveta nosilka Konta je v zadnjih letih igrala četrtfinale in polfinale avstralskega velikega slama, a morala tokrat priznati premoč.

Napredovanja se je razveselila še ena nekdanja zmagovalka OP Avstralije, Rusinja Marija Šarapova. (Foto: AP)

Nič bolje se ni godilo še eni članici vodilne deseterice z lestvice WTA, Muguruzi, ki jo je izločila 88. z računalniške lestvice Tajka Hsieh Su-Wei. Prvakinja Wimbledona in tretja nosilka se je mučila na žgočem melbournskem soncu, v prvem nizu pa je zahtevala tudi zdravniško pomoč zaradi bolečin v levi nogi. 32-letno Wei zdaj čaka 26. nosilka Poljakinja Agnieszka Radwanska, potem ko je favorizirani osem let mlajši nasprotnici sicer dovolila do podaljšane igre v prvem nizu, v katerem je Tajka sicer že vodila s 5:2. A Muguruzi ni uspelo, podaljšano igro je Wei dobila s 7:1 in nato v drugem nizu dokončala delo s 6:4.

"Imela sem težave z žulji, verjetno zaradi podlage. Takšna vročina, to je res hudo. Zelo vroče je bilo in v takšnih razmerah lahko hitro dobiš žulje. Stopala sem že imela povezana, a hitro sem začutila, da se mi dela nov žulj," je po dvoboju dejala Muguruza, ki so jo mučili tudi krči. V vročini je igrala tudi Rusinja Marija Šarapova, ki je v tretji krog napredovala brez težav. Štirinajsto nosilko, Latvijko Anastasijo Sevastovo, je premagala s 6:1 in 7:6 (4). Dvoboj na igrišču Rod Laver Arena je trajal 80 minut, Rusinja pa je izkoristila pet od šestih žogic za "break", na koncu pa se pred tretjim nizom rešila s podaljšano igro. V nadaljevanju Šarapovo čaka Nemka Angelique Kerber, ki je leta 2016 zmagala. Nemka je bila tokrat boljša od Hrvatice Donne Vekić s 6:4 in 6:1.

V tretji krog je napredovala tudi prva nosilka Simona Halep. Romunka, prva igralka sveta, je bila v četrtkovem dvoboju gladko z dvakrat 6:2 boljša od Kanadčanke Eugenie Bouchard. Za zmago na igrišču Margaret Court je Romunka potrebovala zgolj uro in pet minut. Halepova se bo zdaj za uvrstitev med najboljših 16 igralk v soboto pomerila z nepostavljeno Američanko Lauren Davis. Romunka v Melbournu lovi svojo prvo zmago na turnirju za veliki slam.

Đoković: Trpela sva oba

Šestkratni zmagovalec OP Avstralije Srb Novak Đoković se je po izgubljenem prvem nizu vrnil za zmago proti Francozu Gaëlu Monfilsu, oba pa sta se na kar 39 stopinjah Celzija kar dobro "skuhala". Monfils je dobil uvodni niz, nato pa popustil in se pritoževal tudi nad vrtoglavico, zato je igrišče enkrat tudi zapustil v spremstvu zdravnika. Ko se je vrnil pred občinstvo v areni Roda Laverja, ni zmogel preprečiti preobrata in zmage povratnika Đokovića s 4:6, 6:3, 6:1 in 6:3.

"Jasno je bilo, da sva na igrišču danes oba trpela. Pogoji so bili res naporni, brutalni, še posebej v prvi uri in pol," je po dvoboju dejal Đoković, ki je z Monfilsom na igrišče stopil ravno v času najhujše vročine. Ta je v Melbournu svoj vrhunec dosegla okoli 17. ure po lokalnem času. Srbski zvezdnik se v pogon seveda vrača po težavah s komolcem in kar šestih mesecih mirovanja, težjega preizkusa pa si praktično ni mogel zamisliti.

Olajšanje je bilo po zadnji točki vidno tudi na obrazu Novaka Đokovića (na fotografiji). (Foto: AP)

Monfils tudi v 15. poskusu brez uspeha

"Kako je komolec? Še vedno ni stoodstoten, a napreduje," pravi 14. nosilec Đoković, ki je tudi petnajstič uspel slaviti proti Monfilsu. Ta s spremenjenim začetnim udarcem nasprotnika sprva ni imel težav in po kar štirih dvojnih napakah Beograjčana v prvih dveh igrah že vodil s 3:0, a se je nato Đokovič v pravi reviji napak z obeh strani vrnil v igro. Vseeno je Monfils zdržal in povedel z 1:0 v nizih, nato pa sredi drugega niza začel popuščati, Đoković mu je trikrat vzel začetni udarec tudi v tretjem nizu in se sam petkrat rešil pred podobno usodo na poti do zanesljive zmage.

"Vedel sem, da bo to za naju velik izziv. Gaël je eden največjih atletov v našem športu. Jaz sem le poskušal ostati v igri, poskušal sem uporabiti vsako priložnost, ki se je ponudila," je še povedal Đoković. "Ni bil na svoji najboljši ravni proti koncu drugega in skozi ves tretji niz. Četrti pa bi se lahko razpletel v korist enega ali drugega," je sklenil nekdaj prvi igralec sveta.

Sedmi nosilec na moškem delu turnirja Belgijec David Goffin je moral s 6:1, 6:7 (5), 1:6 in 6:7 (4) priznati premoč Francozu Julienu Benneteauju. V nadaljevanju turnirja ne bo niti 13. nosilca, Američana Sama Querreyja, ki je s 4:6, 6:7 (6), 6:4 in 2:6 presenetljivo izgubil proti Madžaru Martonu Fucsovicsu.

Jakupovićeva v drugem krogu dvojic

Slovenska teniška igralka Dalila Jakupović je na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu napredovala v drugi krog ženskih dvojic. V prvem dvoboju je bila skupaj z rusko soigralko Irino Hromačevo boljša od ameriške naveze Lauren Davis-Alison Riske s 6:4 in 6:2. Dvoboj je trajal uro in 15 minut. V nadaljevanju Jakupovićevo in Hromačevo čakata drugi nosilki, Rusinji Jelena Vesnina in Jekatarina Makarova.

