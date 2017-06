Thiem odpihnil branilca naslova Đokovića, Nadal ekspresno do okrogle stote zmage

Rafael Nadal med dvobojem z nesrečnim rojakom Carreno Busto. (Foto: AP)

Deževni torek se je v Parizu umaknil vremensko precej prijaznejši sredi, ki je omogočila izvedbo prvih moških četrtfinalnih obračunov na OP Francije. Še pred poldnevom sta svoja dvoboja začela drugi nosilec Srb Novak Đoković in četrti nosilec Španec Rafael Nadal. Nadal je bil na španskem dvoboju s Pablom Carrenom Busto od prve minute prepričljiv in asturijskemu nasprotniku nemudoma odvzel začetni udarec, tako kot v šesti igri, ko je z "breakom" povedel s 5:1 in nato kljub kratkemu povratku rojaka, ki mu je prav tako odvzel začetni udarec, prvi niz dobil s 6:2. Po dolgem premoru pred začetkom nadaljevanja, Carreno Busta je potreboval zdravniško pomoč, je bilo po vodstvu Nadala z 2:0 hitro jasno, da Asturijec dvoboja ne bo končal in Nadal se je že po slabi uri veselil nove uvrstitve v polfinale enega svojih najljubših turnirjev, na katerem je slavil že jubilejno stoto peščeno zmago v tekmah na pet nizov v karieri. Nosilec rekordnih devetih lovorik turnirja na pariškem pesku se bo v svojem desetem polfinalu v Roland Garrosu pomeril z Avstrijcem Dominicom Thiemom, ki je nadigral branilca naslova Srba Novaka Đokovića. Španec je zadnji naslov zmagovalca OP Francije slavil leta 2014. Pred dvema letoma je boj za pokal mušketirjev dobil Švicar Stan Wawrinka. Đokovićev avstrijski tekmec, sicer šesti nosilec Thiem, je srbskega šampiona presenetil že pri izidu 1:1 v prvem nizu, ko je branilcu naslova odvzel servis, a mu je Beograjčan nemudoma vrnil udarec. Thiem je pri izidu 2:2 nato Đokovića spet odpeljal v podaljšano igro in imel v maratonski igri tudi več priložnost za drugi "break", ki pa jih ni izkoristil. V še veliko slabšem položaju je bil Avstrijec že v naslednji igri, ko mu je Đoković z novim "breakom" pobegnil na 4:2. Nov preobrat je izjemno zanimiv prvi niz dobil takoj zatem, Thiem je imel na Đokovićev začetni udarec kar dve priložnosti za znižanje izida, izkoristil je drugo in se nemudoma vrnil v igro. Niz se je zavlekel vse do odločilnega 13. niza, ki ga je na igrišču Suzanne-Lenglen po skoraj uri in 15 minutah dobil Avstrijec (7:5).

Đoković na kolenih na igrišču Suzanne-Lenglen. (Foto: AP)

Đoković je bil v velikih težavah tudi na začetku drugega niza, saj je že takoj vnovič izgubil servis po dolgi bitki in nato zaostal že z 0:3. Srb je uspel znižati na 5:3 ob svojem začetnem udarcu, Thiem pa je nato zgolj še rutinirano dokončal delo v drugem nizu za vodstvo z 2:0. Thiem je tudi v odločilnem tretjem nizu povedel z "breakom", Đoković se je sicer ob prvi žogici za vodstvo Thiema z 1:0 rešil, nato pa se moral vseeno spopasti z zaostankom, ki je v nekaj minutah narasel že na 0:4. Đoković je bil v izgubljenem položaju, iz katerega se ni uspel rešiti in Thiem je dvoboj sklenil še s "kravato". V ženski konkurenci je bil že v torek znan prvi polfinalni par, za finale se bosta udarili Latvijka Jelena Ostapenko in Švicarka Timea Bacsinszky.

Izidi OP Francije (Pariz/36 milijonov evrov):

- moški, četrtfinale:

Rafael Nadal (Špa/4) ‒ Pablo Carreño Busta (Špa/20) 6:2, 2:0, predaja;

Dominic Thiem (Avt/6) ‒ Novak Đoković (Srb/2) 7:6 (5), 6:3, 6:0.