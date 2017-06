Oracle s prvo zmago še upa na preobrat na legendarnem pokalu Amerike

Američani pod vodstvom Jimmyja Spithilla so tako vendarle prišli do zmage v letošnji izdaji pokala Amerike in spomnili na vlogo favorita, ki so jim jo pripisovali pred začetkom lova na svoj tretji zaporedni naslov. Ameriška jadrnica je tekmece ugnala za 11 sekund. V petem plovu so Američani sicer tudi že prehiteli Novozelandce, a bili takoj zatem kaznovani, kar je botrovalo k slavju kivijev pod vodstvom Petra Burlinga, sedemkratnega svetovnega in olimpijskega prvaka v razredu 49er iz Ria, ki je svojo posadko pripeljal čez ciljno črto 2:04 minute pred Oraclom. Naslednja dva plova bosta na sporedu v nedeljo.