Ose še četrtič zapored niso pikale, Metalurg maščeval poraz iz Rdeče dvorane

Velenjčani po 15. odigranih tekmah zasedajo osmo mesto v desetčlanski regionalni ligi. (Foto: Aljoša Kravanja)

Velenjčani so na "povratni" tekmi z Metalurgom za razliko od prvega dvoboja doživeli poraz. Čeprav jim je tako v prvi polovici prvega kot prvi polovici drugega polčasa dobro kazalo, saj so si priigrali štiri zadetke prednosti, pa so odločilne minute vedno bolje odigrali gostitelji, ki tako ob tekmi več na lestvici ostajajo pred Velenjčani. Zdaj so pred njimi že za štiri točke in so šesti, Gorenje ostaja osmo z 12 točkami. Velenjčani so prvi polčas začeli dobro in imeli prvo polovico pobudo in tudi že lepo razliko. V 13. minuti je namreč Gregor Potočnik zadel že za 9:5. Toda pozneje je sledilo obdobje manj natančnih strelov, napak in tudi dobrih obramb domačega vratarja Darka Arsića (10 obramb v prvem delu), kar je pomenilo izenačenje v 25. minuti (12:12). Ekipi sta tudi na glavni odmor šli praktično poravnani, rahlo prednost so si z lepo akcijo v zadnjih sekundah polčasa priigrali gosti, ko so s cepelinom podajalca Matjaža Brumna in strelca Luke Mitrovića povedli s 15:14.

V uvodu drugega dela so Velenjčani znova pokazali zobe in z delnim izidom 5:0 izenačili svojo najvišjo prednost (20:16) v 39. minuti. Imeli so kar nekaj priložnosti, da bi svoje vodstvo še povečali, toda znova so sledile napake in v 48. minuti so se gostitelji znova približali na zgolj zadetek (22:23). V 51. minuti so izid znova tudi izenačili, dobrih pet minut pred koncem pa celo povedli s 25:24. Dve minuti pred koncem so domači vodili že za dva. Ko je Marko Nelovski minuto in pol pred koncem zadel za 27:25, je bilo konec velenjskih upov. Pri domačih je bil s sedmimi zadetki najboljši Vanja Ilić, pri gostih pa Gregor Potočnik z osmimi goli. Velenjčane naslednja tekma v tem tekmovanju čaka čez štiri dni, ko bodo gostili Meškov Brest.

Izid:

Metalurg Skopje - Gorenje Velenje 28:25 (14:15)

Strelci:

Metalurg: Petrov 3, Drogriški 1, Mladenović 1, Kosteski, Tomovski, Obradović 5 (2), Arsić, Kuzmanovski 5, Ilić 7 (3), Pecenkovski, Nelovski 2, Velkovski 2, Palevski, Yousefinezhad, Gugleta 2, Arsenovski.



Gorenje: Baznik, Cehte 1, Medved 2, Ovniček, Levc, Stojnić, Toskić 4, Mitrović 5, Potočnik 8, Ferlin, Golčar, Kleč, Gams, Zaponšek, Nosan 1, Brumen 4 (2).