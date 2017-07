FOTO: Osmo zmagoslavje v finalu na sveti travi popeljalo 'švicarskega maestra' v zgodovino

Švicarski teniški as Roger Federer je z novo zmago V Wimbledonu spisal zgodovino. Po tem, ko se je brez izgubljenega niza uvrstil v veliki finale, je v njem brez težav opravil z Hrvatom Marinom Čilićem, ki je tako sicer izgubil v svojem prvem wimbledonskem finalu. Slednjemu je nemalo težav povzročila tudi poškodba stopala, bolečina pa je bila še bolj izrazita v drugem nizu, ko je bilo mogoče na njegovih licih opaziti tudi solze, vendar pa ga je glasna podpora iz občinstva ponesla nazaj na igrišče. Švicar si je priboril že osmo zmago v tem elitnem tekmovanju, po letih 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 in 2012, z novim naslovom pa je pri skoraj 36 letih postal najstarejši zmagovalec najprestižnejšega od štirih največjih turnirjev sezone.

Švicar je do naslova prišel brez izgubljenega niza. To je v zgodovini uspelo le trem igralcem, nazadnje prav Švicarju leta 2007 v Avstraliji. Za Federerja je to devetnajsti grand slam naslov, se pravi, da ima zdaj štiri več od najbližjega zasledovalca, Španca Rafaela Nadala. Po pet jih je osvojil v Avstraliji in na US Openu, enkrat je slavil v Parizu ter osemkrat v Londonu.



Roger Federer (Švi/3) - Marin Čilić (Hrv/7) 6:3, 6:1, 6:4.