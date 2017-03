OZS tudi ženskega selektorja išče preko javnega razpisa

Trenerju Nove KBM Branika Brunu Najdiču je mandat na slovenski klopi potekel po lanskih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, na katerih so Slovenke v svoji skupini osvojile tretje mesto, kar pa ni zadoščalo, da bi še drugič zapored zaigrale na prvenstvu. Na Odbojkarski zvezi Slovenije (OZS) se za avtomatsko podaljšanje pogodbe niso odločili in so zato objavili javni razpis, s katerim iščejo odbojkarskega stratega, ki bo do leta 2019 pripravljen voditi slovenske odbojkarice. "Ta način iskanja selektorja se je pri moški reprezentanci izkazal kot dober, saj smo na klop naše reprezentance najprej privabili Andrea Gianija, nato še Slobodana Kovača. Prav zato smo se na OZS odločili, da bomo po enakem postopku izbrali tudi selektorja ženske reprezentance. Pričakujemo dober odziv, tako domačih kot tujih odbojkarskih strokovnjakov," je odločitev OZS pojasnil generalni sekretar Gregor Humerca. V razpisu je še zapisano, da bo OZS novemu selektorju članske reprezentance zaupala tudi vodenje izbrane vrste mlajših članic (U23), ki bo nastopila na septembrskem svetovnem prvenstvu v Ljubljani. "Glede na to, da so za člansko ekipo v letošnji sezoni predvidene le kvalifikacije za svetovno prvenstvo ter da je veliko deklet, ki bodo igrale na svetovnem prvenstvu U23, hkrati tudi članic članske izbrane vrste, se nam zdi ta rešitev najbolj smiselna. Programa tako namreč ne bomo podvajali," je še dodal Humerca.





Bruno Najdič (Foto: CEV)

Slovensko žensko reprezentanco v letošnji sezoni tako čaka le nastop v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki bodo konec maja in v začetku junija potekale na Portugalskem in na katerih se bodo Slovenke za prvi nastop na svetovnem prvenstvu pomerile z Estonijo, Finsko, Francijo, Portugalsko in Nemčijo.