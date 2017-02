Pacman je poiskal novega tekmeca in na dvoboj izzval nekdanjega svetovnega prvaka

Manny Pacquiao (Foto: AP)

Manny Pacquiao bo aprila spet stopil v ring, drugič po povratku na sceno, njegov zastopnik se je dogovoril za dvoboj z Britancem Amirjem Khanom. Kraja, kjer bo 23. aprila obračun, iz taborov boksarjev niso sporočili, če je verjeti prejšnjim željam filipinskega zvezdnika, naj bi do njega prišlo v Združenih arabskih emiratih, dvoboj naj bi bil po ocenah vreden približno 28 milijonov evrov. Pacquaio, ki je za mnenje o svojem naslednjem tekmecu prek spletnih strani vprašal svoje navijače, je njihovo mnenje očitno upošteval, saj so izbrali prav Britanca. Ta je dvoboj že tudi potrdil.



"Sprejel sem pogoje, ki jih je zahteval Pacquiao, pomerila se bova, pričakujem spektakel in svojo zmago," je dejal Khan, sicer najmlajši britanski dobitnik olimpijske kolajne, leta 2004 je v Atenah osvojil sredno odličje pri 17. letih. Pozneje je v kategorijo polvelter postal tudi svetovni profesionalni prvak po verzijah WBA in IBF. Britanec je v svoji karieri v 35 dvobojih zbral 31 zmag, od tega 19 s "knock outom".



Pacman, večkratni svetovni prvak, se je lani še poslovil od aktivnega boksa, saj se je hotel posvetiti delu senatorja v svoji državi, a ni mogel brez boksa, hitro se je vrnil v ring, ob vrnitvi pa v Las Vegasu premagal Jessia Vargasa. Doslej je v 67 dvobojih 38-letni boksar zabeležil 59 zmag.