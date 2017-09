Peter Sagan tretjič po vrsti svetovni prvak, Slovenci v ozadju

Peter Sagan (Foto: AP)

Poleg Petra Sagana imajo tri zmage na cestni dirki svetovnega prvenstva še Italijan Alfredo Binda, Belgijec Rik Van Steenbergen, Španec Oscar Freire in Belgijec Eddy Merckx, vendar nikomur ni uspelo slaviti trikrat zaporedoma. Slovaškega zvezdnika celotno dirko ni bilo videti nikjer, le na začetku dirke, ko so se kolesarji iz Ronga podali na 267,5 kilometrov dolgo pot. V zadnjem krogu so se napadi vrstili drug za drugim, že se je zdelo, da je na zadnjem vzponu čez Lososov hrib, ko so omagali še zadnji Slovenci, naprej skočil novi svetovni prvak Francoz Julian Alaphilippe. Priključil se mu je Italijan Gianni Moscon, vendar dvojica ni zmogla do cilja. Iz ozadja ju je ujela manjša skupina, v njej pa je bil tudi Sagan. V silovitem sprintu sta bila razred zase Slovak in Norvežan, Sagan se je zgodovinskega mejnika veselil le za delček sekunde. Iz ozadja je odlično sprintal tudi Michael Matthews in osvojil bron. "Ni enostavno. Zadnjih pet kilometrov sem si že rekel, da je konec. Fantje so se menjavali spredaj. Na koncu sem prišel do sprinta. Neverjetno je. Rekord je zagotovo nekaj posebnega. A to ne spremeni ničesar. Zame pa je to nekaj lepega," so bile prve besede 27-letnega Sagana, ki je zmago posvetil letos tragično preminulemu Italijanu Michelejeu Scarponiju.

Najboljši Slovenec je bil na koncu Luka Pibernik na 43. mestu in z zaostankom dveh minut ter 43 sekund. Pibernik je sicer cel dan odlično delo opravljal za kapetana Luko Mezgeca, ki pa je na koncu povsem omagal. Jan Polanc je bil z enakim zaostankom kot Pibernik 62. Matej Mohorič je končal na 92. mestu, Mezgec 93., oba sta zaostala pet minut in 49 sekund. Primož Roglič je bil 122. z zaostankom 10:21 minute. Jan Tratnik je odstopil.



Izidi:

1. Peter Sagan (Slk) 6:28:11

2. Alexander Kristoff (Nor)

3. Michael Matthews (Avs)

4. Matteo Trentin (Ita)

5. Ben Swift (VBr)

6. Greg Van Avermaet (Bel)

7. Michael Albasini (Švi)

8. Fernando Gaviria (Kol)

9. Aleksej Lucenko (Kaz)

10. Julian Alaphilippe (Fra) vsi isti čas

...

43. Luka Pibernik (Slo) + 2:32

62. Jan Polanc (Slo) isti čas

92. Matej Mohorič (Slo) 5:49

93. Luka Mezgec (Slo) isti čas

122. Primož Roglič (Slo) 10:21

* odstop: Jan Tratnik (Slo)....