Petje po sladkem maščevanju postaja balkanski McGregor?

Odlično predstavo v Atenah bo skušal Petje ponoviti tudi v Ljubljani na dogodku Champion vs. Champion, 22.aprila v Tivoliju. (Foto: Dimitris Karteris)

Belokranjec Samo Petje se je pred kratkim vrnil iz Grčije, kjer je maščeval poraz izpred leta dni, ki mu ga je s nokavtom zadal veliki grški mojster Meletis Kakoubavas. V grški prestolnici se je pomeril na prestižni borbi s tekmecem, vendar pa je bila tokrat zgodba drugačna. "Povratni dvoboj sem pričakoval že nekaj časa in bil sem vesel, ker so mi ga organizatorji le omogočili. Četudi bi mi za dvoboj povedali le teden prej bi se zanjo odločil, saj sem imel nerešene račune s tekmecem. Psihično in fizično sem bil dobro pripravljen, tako sem si vse podrobnosti še pred dvobojem vizualiziral v glavi. Končno sem se lahko oddolžil za najtežji poraz v svoji karieri," je po tekmi priznal FFC prvak v lahki kategoriji, ki mu je bil lanski poraz šola za vnaprej. V vse dvoboje je namreč do takrat vstopal z mislijo na nokavt, medtem ko si je po prvem porazu z Grkom zamislil. "To je bila velika šola zame, da preneham razmišljati v tej smeri. Nokavt je posledica tega da sem boljši borec, zato s prisilo ne bom ničesar dosegel," pojasni Petje in ob tem izrazi zadovoljstvo ob zmagi nad Grkom. Slednji je namreč skušal narekovati ritem dvoboja, vendar ni uspel najti odgovora na Metličanovo izmikanje. Kakoubavas je velik mojster nokavta, vendar v borbi s Petjetom njegov veliki adut ni prišel do izraza.

Petje je izpolnil svojo veliko željo in premagal grškega nasprotnika. (Foto: Dimitris Karteris)

Po sladkem maščevanju se Petje tako lahko posveti novim izzivom. Sedaj se že pripravlja na dvoboj 22.aprila v ljubljanski dvorani Tivoli, kjer se bo v velterski kategoriji do 77 kilogramov za naslov prvaka pomeril z Nizozemcem Eyevanom Danenbergom. "Vse skupaj se je razvilo iz šale oziroma velike želje, organizatorjem pa se je ideja zdela zanimiva. V UFC je tako Conor McGregor, prvak v peresno lahki kategoriji napadel naslov v lahki skupini," razloži fant, ki sicer tehta 76 kilogramov, pred borbo pa običajno z dieto izgubi nekaj kil. Sedaj dieta ne bo potrebna, zato bo le ohranjal svojo težo. "Največji izziv bo morda prav sam motiv, saj si lahko zagotovim naslov prvaka v kar dveh kategorijah, česar v tem prostoru ni uspelo doseči še nikomur. Prepričan sem v svojo zmago, drugače dvoboja ne bi sprejel," je še jasen Petje.