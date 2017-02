Pivovarji v domačem Zlatorogu presenetili evropskega prvaka, Žvižej zadel z zvokom sirene

Tamše je iz svojih varovancev izvlekel veliko boljše predstave kot ob zadnjih evropskih obračunih s Kristianstadom in Zagrebom. (Foto: SEHA

Slovenski rokometni prvak je v domačem Zlatorogu uprizoril prvovrstno presenečenje in na kolena položil poljsko zvezdniško zasedbo in zadnjega zmagovalca evropske Lige prvakov ter si tri tekme pred koncem skupinskega dela močno izboljšal svoj izhodiščni položaj za preboj v osmino finala. Celjska zasedba bo v prihodnjem krogu v soboto, 25. februarja, gostovala pri makedonskem Vardarju iz Skopja, ki trenutno vodi v skupini B, nato pa bo igrala še dve tekmi: doma se bo pomerila z močnim nemškim Rhein-Neckar Löwnom (2. marec), v gosteh pa s hrvaškim Zagrebom (9. marec). Strateg Celja Branko Tamše je pred današnjo tekmo upal, da bodo njegovi varovanci prikazali dobro predstavo in popravili dokaj bled vtis s svojih zadnjih dveh tekem proti švedskemu Kristianstadu in Zagrebu, po pravem boju in nepopustljivi predstavi v zadnjih minutah pa jim je to tudi v celoti uspelo. Uvodna domača postava - na vratih Ivan Gajić, na krilnih položajih Blaž Janc in Luka Žvižej, krožni napadalec Vid Poteko ter zunanja vrsta Borut Mačkovšek, Miha Zarabec in Žiga Mlakar, slednjega je v obrambi menjal Povilas Barbarskas - resda ni začela najbolje, dokaj hitro je izgubila stik z imenitnimi gostujočimi igralci iz Poljske, kjer igrata tudi Slovenca Uroš Zorman in Dean Bombač.

Celjani so si že po petih minutah igre pridelali zaostanek dveh golov (2:4), šest minut kasneje pa se je njihov primanjkljaj podvojil (5:9). Obramba gostov 6-0 je bila naravnost previsoka ovira za gostitelje, ki nikakor niso razvili svoje prepoznavne hitre igre, na postavljeno obrambo pa se zavoljo primanjkljaja v višini in kilogramih enostavno ni mogla kosati s Poljaki. Tamše je že po trinajstih minutah igre pri zaostanku 7:11 zahteval minuto odmora, novi napotki in nekatere korekcije v igri - uvodno obrambo 6-0 je zamenjala 5-1 - pa so obrodili sadove, njegovi varovanci so sedem minut kasneje tekmo postavili v začetno izhodišče (12:12). Celjski jurišni napad se ni končal, po golih Kristiana Bećirija in Janca iz (pol)protinapadov so v 24. minuti povedli s 15:13, a so jih gosti zelo hitro ujeli in jih štiri minute kasneje pahnili v zaostanek dveh golov (15:17), na velik odmor pa se podali s primanjkljajem treh golov (16:19). Slovenski prvaki so se v drugem polčasu trudili na vso moč in skušali tekmo postaviti na glavo, kar jim je na koncu tudi uspelo. Tamšetovi izbranci so se uvodoma nekajkrat približali na dva gola zaostanka, a nato so gosti zaigrali nekoliko bolj odločno in jim ušli na pet golov (21:26). A Celjani se niso predali, z junaško igro so v 51. minuti zaostajali za dva gola (27:29), tri minute kasneje pa je Zarabec ukradel žogo in znižal na 29:30.

V Zlatorogu je završalo v 56. minuti, ko je Mačkovšek izenačil na 31:31. V prelomnih trenutkih dvoboja so gostitelji pozabili na utrujenost po hudem boju s telesno izjemno močnimi rokometaši poljske zasedbe in zadnjo minuto začeli z neodločenim izidom 33:33. V sami končnici je strateg poljske zasedbe Talant Dušebajev 23 sekund pred koncem tekme zahteval minuto odmora, a njegovi izbranci so lahkomiselno zapravili žogo, zmagoviti gol pa je tik pred zadnjim zvokom sirene za zmago nad imenitnim tekmecem dosegel Žvižej. V celjski zasedbi je bil strelsko najbolj učinkovit Mačkovšek z osmimi goli, Žvižej in Zarabec sta dosegla po sedem zadetkov.

Izidi 11. kroga:

Celje Pivovarna Laško ‒ Vive Tauron Kielce 34:33 (16:19)

Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Gajić, Dobaj, Malus, Babarskas, Janc 3, Razgor, Suholežnik, Marguč 2 (1), Grošelj, Poteko 2, Zarabec 7, Mačkovšek 8, Mlakar 4, Žvižej 7 (3), Bećiri 1.

Vive Tauron Kielce: Szmal, Ivić, Jurecki 4, Walczak, Chrapowski, Aguinagalde 6, Bielecki 6 (3), Jachlewski 2, Štrlek 1, Lijewski 2, Paczkowski 2, Zorman 3, Bombač 3, Đukić 4.

Skupina A

Kiel ‒ Veszprem 25:27 (15:15)

(Dragan Gajić je dosegel 1 gol za Veszprem, Blaž Blagotinšek in Gašper Marguč nista dosegla gola za Veszprem)

Kadetten Schaffhausen ‒ Barcelona 24:31 (10:18)

(Nik Tominec ni igral za Kadetten)

Wisla Plock ‒ Bjerringbro-Silkeborg 28:25 (13:15)

(Sebastian Skube je dosegel 3 gole za Bjerringbro-Silkeborg)

Flensburg-Handewitt ‒ PSG 33:34 (18:15)

(Gorazd Škof je branil za PSG)

Lestvica:

1. Barcelona 11 10 0 1 324:276 20 točk

2. Paris Saint-Germain 11 9 0 2 346:308 18

3. Veszprem 11 5 2 4 288:285 12

4. Flensburg-Handewitt 10 5 1 4 274:256 11

5. Kiel 11 5 1 5 281:283 11

6. Orlen Wisla Plock 11 3 2 6 289:305 8

7. Bjerringbro-Silkeborg 11 2 0 9 279:317 4

8. Kadetten Schaffhausen 10 1 0 9 259:310 2

Skupina B

Pick Szeged ‒ Vardar Skopje 21:23 (11:12)

(Staš Skube je dosegel 6 golov za Pick Szeged, Mario Šoštarič je dosegel 1 gol za Pick Szeged, Matej Gaber se ni vpisal med strelce pri Szegedu)

Meškov Brest ‒ Zagreb 21:21 (11:9)

(Simon Razgor se ni vpisal med strelce pri Brestu, Darko Cingesar je dosegel 3 gole za Zagreb, David Miklavčič je dosegel 2 gola za Zagreb, Matevž Skok je branil za Zagreb)

Kristianstad ‒ Rhein-Neckar Löwen 29:31 (16:15)

Lestvica:

1. Vardar Skopje 11 8 0 3 319:289 16 točk

2. Rhein-Neckar Löwen 11 7 1 3 312:305 15

3. Vive Tauron Kielce 11 7 0 4 327:310 14

4. Pick Szeged 11 6 1 4 296:277 13

5. Meškov Brest 11 4 4 3 302:299 12

6. Celje Pivovarna Laško 11 2 3 6 311:335 7

7. Kristianstad 11 2 2 7 300:328 6

8. Zagreb 11 2 1 8 262:286 5