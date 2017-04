Po Bostonu Kenijcem tudi dunajski maraton

Albert Korir je s ciljnim sprintom v glavnem mestu Avstrije osvojil svojo prvo zmago na maratonih. Kenijci so pometli s konkurenco. Na prvih petih mestih so bili tekači iz Kenije. Drugo mesto je osvojil Ishmael Bushendich (2:08:42), tretji je bil Ezekiel Omullo (2:09:10). Tudi pri ženskah sta Kenijki osvojili prvi dve mesti, Kipropova je bila prva (2:24:20), drugo mesto je pripadlo rojakinji Rebecci Chesir (2:24:25), na tretjem in četrtem mestu sta bili Etiopijki Roza Dereje (2:25:17) in Shuko Genemo (2:26:06), peto mesto pa je prav tako pripadlo Kenijki Angeli Tanui (2:26:31).





Dunajski maraton je doživel 34. izvedbo. (Foto: AP)

Čeprav je šlo za novo izjemno predstavo, pa Korir ni ogrozil svetovnega rekorda. Tega ima tako še vedno v lasti njegov rojak Dennis Kimetto, ki je berlinski maraton leta 2014 kot najhitrejši tekač maratonov na svetu končal v dveh urah, dveh minutah in 57 sekundah.