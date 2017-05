Po dveh klubih, Slovenija še s predstavnikom v odboru lige SEHA

Potem, ko sta največja slovenska rokometna kluba Celje Pivovarna Laško in Gorenje Velenje, minulo sezono dočakala krst v regionalni ligi SEHA, bo v novem tekmovalnem letu, Slovenija imela svojega predstavnika tudi v vodstvu tekmovanja. Na zasedanju vodstva tekmovanja so za člana upravnega odbora tekmovanja potrdili Jerneja Smisla, podpredsednika slovenskih državnih in pokalnih prvakov. Nekdanji rokometaš, ki je v mlajših selekcijah nosil dres celjskega kluba, v zadnjih letih aktivno sodeluje pri vodenju celjskega kluba.





Jernej Smisl (desno) je postal član upravnega odbora regionalne lige SEHA.

S prihodom v upravni odbor SEHA lige, bi se lahko v prihodnjih sezonah nekoliko izdatneje vendarle slišal tudi slovenski 'povzdignjen glas', ko gre za takšne in drugačne odločitve vodstva tekmovanja. Celjani in Velenjčani so namreč v minuli sezoni tarnali predvsem zaradi sporeda tekmovanja, saj so imeli denimo prvaki ob igranju Lige prvakov izjemno naporen ritem igranja, na drugi strani pa so podprvaki imeli prevelik razmak med tekmami. So pa v vsakem primeru eni in drugi odigrali ogromno zahtevnih dvobojev, mladi igralci so se sploh prvič odpravili na naporna gostovanja.



In če je Smisl že zasedel mesto v upravnem odboru SEHA pa ostaja resni kandidat za naslednika Janeza Bukovnika na mestu direktorja Športne loterije. O tem bodo odločale Nogometna zveza Slovenije, Smučarska zveza Slovenije, Pošta Slovenije, Olimpijski komite Slovenije in predsednik države.