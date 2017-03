Po evropskih Celje na kolena spravilo še nemške prvake in si pripravilo lepo izhodišče za odločilno tekmo z Zagrebom

Celjani so vzeli skalp nemškim prvakom. (Foto: SEHA

Prikazali smo izjemno predstavo, še zlasti to velja za prvi polčas, ki je bil popoln, odigrali smo ga praktično brez napake. V veliko pomoč nam je bilo fantastično občinstvo. Resnično sem vesel, da smo po Poljakih premagali še Nemce, zdaj pa nas čaka odločilna tekma v Zagrebu. Blaž Janc

Celjski rokometaši so uprizorili nov podvig na mednarodni sceni in po nedavni zmagi nad evropskimi prvaki iz poljskih Kielc na kolena položili še nemške prvake iz Mannheima. Ne glede na njihovo novo odmevno zmago v Zlatorogu pa bo končna odločitev o njihovem napredovanju v osmino finala lige prvakov padla čez natanko teden dni v hrvaški prestolnici, kjer si lahko privoščijo poraz z enim, pogojno tudi z dvema goloma. V tem primeru morajo doseči vsaj 29 golov, saj so na prvi medsebojni tekmi premagali Zagrebčane s 30:28.

Celjska zasedba je na zadnjih dveh tekmah v najmočnejšem klubskem tekmovanju prikazala dva povsem različna obraza. Na domačem dvoboju s poljsko zvezdniško ekipo Vive Tauron Kielce je zasijala v polnem sijaju, na gostujočem proti makedonskemu Vardarju iz Skopja pa je bila povsem brez moči. Obračun proti rokometno izjemno potentnemu Rhein-Neckarju Löwnu je začela z udarno postavo - vratar Urban Lesjak, krilna igralca Luka Žvižej in Blaž Janc, krožni napadalec Vide Poteko ter zunanji igralci Borut Mačkovšek, Miha Zarabec in Žiga Mlakar, slednjega je v obrambi menjal Povilas Barbarskas -, po začetnih težavah in zaostanku 2:4 po šestih minutah igre pa je vidno popravila svojo igro v obrambi in napadu ter v naslednjih dveh minutah naredila delni izid 4:0 za vodstvo s 6:4. V uvodnih desetih minutah so se prav vsi člani uvodne celjske zasedbe vpisali med strelce, po njihovem vodstvu v 12. minuti 9:6 pa je nemška klop zahtevala minuto odmora. A ta ni zaustavila celjske poletne igre, v nadaljevanju je z bojevito igro v obrambi in "projektili" Mačkovška v napadu in lucidnimi prodori Janca zanesljivo nadzorovala nemške leve in si v 18. minuti priigrala pet golov prednosti (14:9). Izjemna predstava domačih rokometašev se ni zaustavila niti po kadrovskih menjavah, igralci s klopi so še dodatno poživili igro in si v 26. minuti priigrali prednost sedmih golov (18:11) in jo zadržali vse do odhoda na veliki odmor (20:13).

Branko Tamše se lahko veseli zmage nad uglednim nasprotnikom. (Foto: SEHA

Izbranci Branka Tamšeta so v prvi polovici tekme prikazali naravnost popolno predstavo, med strelce se je vpisalo kar osem igralcev, najbolj učinkovita pa sta bila Mačkovšek s petimi in Janc s štirimi goli. Slovenski prvaki v drugem polčasu niso bili več tako dominantni, mednarodna pisana nemška zasedba pa jim je bila iz minute v minuto vse bližje. V 40. minuti se jim je približala na štiri gole (22:18), a celjskih rokometašev ni zajela panika, ponovno so strnili svoje vrste in si v 50. minuti po golu Zarabca prek celega igrišča - igralci iz Mannheima so večji del tekme igrali s sedmimi igralci v napadu - priigrali vodstvo sedmih golov (30:23). Lepe zaloge v golih niso zapravili, v prelomnih trenutki dvoboja so zadržali preudarnost in svežino ter v 54. minuti po dveh zaporednih golih Janca povišali na 34:26, z novim odmevnim skalpom pa vnovič malce pretresli mednarodno rokometno sceno. V celjski vrsti sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Borut Mačkovšek in Miha Zarabec. Prvi je dosegel devet, drugi pa osem golov.

Izid:

Celje Pivovarna Laško - Rhein-Neckar Löwen 37:31 (20:13)