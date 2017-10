Po ogorčenem boju minimalen poraz Vujovićevih izbrancev v Zagrebu

Slovenski rokometaši so v tem tednu odigrali že drugo tekmo s Hrvati, po četrtkovem neodločenem izidu v Ljubljani pa so v zagrebški Areni morali priznati premoč svojim tradicionalnim tekmecem in bližnjim gostiteljem evropskega prvenstva, ki bo med 12. in 28. januarjem prihodnje leto v Zagrebu, Varaždinu, Poreču in Splitu.

Slovenski rokometaši so kljub minimalnemu porazu v Zagrebu pustili zelo dober vtis. (Foto: Miro Majcen)

Četrtkova medsebojna tekma v Ljubljani ni bila prav nič prijateljska, slovenski in hrvaški rokometaši so se na prvem medsebojnem dvoboju po januarskem obračunu za tretje mesto na svetovnem prvenstvu v pariškem Bercyju, ki se je po čudežnem preobratu končal z zmagoslavjem izbrancev slovenskega selektorja Veselina Vujovića, gnali do skrajnih meja, identičen pristop so oboji ubrali tudi na današnji povratni tekmi v hrvaški prestolnici. Vujović je v ekipo uvrstil tudi Jureta Dolenca, ki bo prihodnji teden odšel na operacijo meniskusa, v primerjavi s prvo tekmo pa so manjkali Žiga Mlakar (na četrtkovi tekmi si je zlomil dlančno kost), Nik Henigman (poškodba prsta), Urban Lesjak in Tilen Kodrin. Pod Vujovićevem mandatom sta prvič zaigrala Jaka Malus in Grega Okleščen, mesto v ekipi je dobil tudi na prvi tekmi odsoten Urh Kastelic, medtem ko je Vid Kavtičnik soigralce spodbujal na tribuni.

Slovenija je začela z nekoliko presenetljivo zunanjo vrsto (Jaka Malus, Miha Zarabec in Blaž Janc), sprva prikazala toplo-hladno predstavo v napadu, medtem ko je bila obramba na dokaj visoki ravni. V napadu je imela nekaj težav z visokim domačim obrambnim blokom, a tudi z izvajanjem sedemmetrovk, v uvodnih desetih minutah sta namreč kazenska strela zapravila Gašper Marguč in Marko Bezjak. V sedmi minuti je zaostala za dva gola (1:3), a že v 13. minuti tekmo postavila v začetno izhodišče (4:4), v največjih težavah pa je bila sredi prvega polčasa, ko si je ustvarila primanjkljaj treh golov (4:7).

(Foto: Miro Majcen)

A slovensko nadaljevanje je bilo naravnost sijajno, obramba je bila na zelo visoki ravni in je v prvem polčasu prejela zgolj devet golov, v napadu pa je pravo osvežitev prinesel Dolenec, pa tudi igra med zunanjimi igralci in krožnim napadalcem je stekla. Slovenija je v 20. minuti izenačila na 8:8, v 27. minuti po golu Zarabca povedla z 10:9, na velik odmor pa po golu Dolenca odšla z dvema goloma prednosti (11:9). Slovenija je že v tretji minuti nadaljevanja ostala brez stebra obrambe Blaža Blagotinška, madžarska sodnika sta mu po prekršku nad Igorjem Karačićem pokazala rdeči karton in pot v slačilnico. V prvih devetih minutah je skupno kar pet slovenskih igralcev odšlo na dvominutno kazen, v 39. minuti pa so jih gostitelji ujeli in izenačili na 13:13.

Do konca tekme se je odvijal ogorčen boj za vsak košček igrišča, oboji so si močno želeli zmage. Sprva je bolje kazalo gostiteljem, ki so slovenskim rokometašem v 51. minuti ušli za dva gola (19:21), tri minute kasneje pa ostali še brez Igorja Žabiča, ki je prejel rdeči karton. A slovenski rokometaši so odgovorili na najboljši možni način: vratar Klemen Ferlin je zaustavil sedemmetrovko Ivanu Čupiću, z goloma Aleksa Vlaha in Dolenca pa v 55. minuti izenačili na 19:19. V izjemno dramatični in napeti končnici so do zmage vendarle prišli Hrvati, odločilno prednost pa so si priigrali v 60. minuti, ko je nekdanji Velenjčan Čupić dosegel svoj prvi gol iz igre, pred tem je vse svoje gole dosegle po izvajanju sedemmetrovk.

V slovenski reprezentanci je bil najbolj učinkovit Dolenec z osmimi goli, Zarabec je prispeval tri zadetke.



Prijateljska tekma:

Hrvaška - Slovenije 21:20 (9:11)

Arena Zagreb, gledalcev 10.000, sodnika: Herczeg in Südi (oba Madžarska).

Hrvaška: Pešić, Alilović, Mihić 2, Vuglač 4, Stepančić, Vori 1, Gojun, Horvat 2, Karačić 4, Mandalinić, Štrlek, Čupić 6 (5), Musa, Mamić, Cindrić 2, Kozina, Jaganjac, Vranković.

Slovenija: Ferlin, Kastelic, Blagotinšek, Marguč 2, Dolenec 8 (4), Janc, Potočnik, Cingesar, Medved 1, Gaber 2, Bezjak 1 (1), Barišič-Jaman, Vlah 1, Zarabec 3, Žabič 1, Zugan, Malus, Okleščen 1.

Sedemmetrovke: Hrvaška 6 (5), Slovenija 7 (5).

Izključitve: Hrvaška 10, Slovenija 16 minut.

Rdeča kartona: Blagotinšek (33.), Žabič (54.).