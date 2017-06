Po zmagi v Švici se lažje diha: Slovenski rokometaši korak bližje uvrstitvi na EP

Močno zdesetkana slovenska izbrana vrsta je z odlično predstavo v prvem in zanesljivo v drugem polčasu osvojila načrtovani točki v Švici ter je na pravi poti do uvrstitve na evropsko prvenstvo, ki bo v začetku prihodnjega leta na Hrvaškem. Enajsti nastop na zaključnem turnirju stare celine mora potrditi z zmago na domači tekmi proti Portugalski, odločilna tekma pa se bo v koprski dvorani Bonifika v soboto pričela ob 20. uri.

Nedavna kvalifikacijska poraza proti izjemno močnim Nemcem v Ljubljani in Halleju ter številni novi obrazi so prinesli nekaj negotovosti v slovenski tabor, a današnja tekma v Schaffhausnu je minila v absolutni prevladi varovancev slovenskega selektorja Veselina Vujovića. Njegovi izbranci so takoj zagospodarili na parketu BBC Arene, izjemno visok slovenski obrambni blok - v njej so bili kar trije dvometraši (Blaž Blagotinšek, Saša Barišić Jaman in Borut Mačkovšek) - pa so takoj nevtralizirali najmočnejša švicarska napadalna orožja. Prvi domači zvezdnik Andy Schmid, sicer ideolog igre nemškega prvaka Rhein-Neckar Löwna, je bil pod njihovim nadzorom, prav tako njegovi manj znani soigralci.

Slovenski rokometaši so rutinirano ugnali Švico z visokih 33:20. (Foto: AP)

Slovenska obramba 6-0 je delovala zanesljivo, tudi igra v napadu je imela malo pomanjkljivosti, kar je pripeljalo do končne visoke zmage s 33:20. V slovenski reprezentanci sta bila strelsko najbolj učinkovita Blaž Blagotinšek in Jure Dolenec, oba sta dosegla po pet golov.



Švica: Kindle, Portner, Schmid 3 (1), Meister, Rubin 2, Lier 1, Sidorowicz 1, Rothlisberger, Kuttel 1, Marković 1, Maros 6, Huwyler 1, Kusio, Strebel, Zehnder, Gerbl 4.

Slovenija: Skok, Kastelic 2, Blagotinšek 5, Verdinek 2, Marguč 2, Dolenec 5 (1), Miklavčič 3, Kodrin 1, Gaber, Bezjak 2, Barišić Jaman 1, Grebenc 3, Žabič 4, Mačkovšek 1, Mlakar 1, Leban 1.

Sedemmetrovke: Švica 2 (2), Slovenija 2 (1).

Izključitve: Švica 6, Slovenija 4 minute.

Rdeči karton: /.