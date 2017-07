Pojasnil s FIVB odbojkarska zveza še kar ni prejela, za pomoč se je obrnila tudi na pravne strokovnjake

Kljub fantastičnim igram na zaključnem turnirju drugega razreda svetovne lige je napredovanje med elito za Slovenijo še vedno vprašljivo. (Foto: Aljoša Kravanja)

Vse odkar so se sredi junija v medijih, kasneje pa tudi na spletni strani bolgarske odbojkarske zveze, zapis je bil dan po objavi umaknjen, pojavile informacije o spremembi formata tekmovanja v svetovni ligi FIVB World League, ki poteka pod okriljem Mednarodne odbojkarske zveze in ki Slovenijo v sezoni 2018, kljub zmagi v drugem kakovostnem razredu, izključuje iz tekmovanja v prvi kakovostni skupini lige, Odbojkarska zveza Slovenije (OZS) na vse mogoče načine skuša priti do informacij oziroma odgovorov in se sočasno intenzivno pripravlja na možne razplete.

"Odbojkarska zveza Slovenije je od FIVB že pred časom zahtevala pojasnilo in predsednika mednarodne zveze, dr. Aryja Graco povabila na pogovore v Slovenijo oziroma zahtevala sestanek na sedežu FIVB v Lozani. Kakršnegakoli odgovora ali povabila s strani FIVB ni prejela, zato je mednarodno zvezo še enkrat prosila za pojasnilo," so v sredo sporočili iz krovne nacionalne odbojkarske organizacije.

"Odbojkarska zveza Slovenije je vseskozi v stiku tako z Olimpijskim komitejem Slovenije kot tudi z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, ki FIVB prav tako pozivata, da pojasni nastalo situacijo. V sodelovanju z dvema priznanima odvetniškima pisarnama so stekle tudi že aktivnosti v povezavi s pripravo pravne argumentacije primera oziroma vse potrebne dokumentacije, ki bi jo OZS pristojnim inštitucijam predložila v primeru, da bi se FIVB vendarle odločila potrditi format tekmovanja, ki bi bil v škodo Sloveniji," so ob tem še poudarili pri slovenski zvezi.