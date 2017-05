Polanc na Nibalijevem terenu do nove prestižne etapne zmage na stoti izvedbi Gira: 'Najtežji dan v življenju'

"Odlična dirka. Ubežniki nismo imeli velike prednosti. Bilo je težko, toda sem zelo srečen. To je neverjetno. Hvala ekipa, hvali družini, ki so me podpirali ves ta čas. Končni vzpon je bil zelo hud, motil je veter v prsa, težko je bilo po dolgem begu. Najverjetneje je to najtežji dan v življenju," je po dirki razlagal Polanc.

Slovenski kolesar je tako zmagal na domačih tleh Vincenza Nibalija, ki je rojen v Messini in sploh prvič vozi na domačih tleh. Prednost Polanca pred zasledovalci je na cilju znašala 20 sekund. Vodstvo in rožnato majico je prevzel Luksemburžan Bob Jungels.