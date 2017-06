Poleg Celjanov tudi Velenjčani v elitni Ligi prvakov

Celjani so stalnica v najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini in so leta 2004 tudi slavili v tem tekmovanju, potem ko so v velikem finalu premagali tekmece iz nemškega Flensburga. Zasedba iz Šaleške doline pa bo v Ligi prvakov znova sodelovala po sezoni 2013/14, ko se je prebila v osmino finala, kjer je nato morala priznati premoč francoskemu PSG.

Trener moštva Željko Babić pravi: "Dodeljeno mesto v Ligi prvakov je velika priložnost RK Gorenje Velenje, da se vrne v evropski vrh. Obenem bo velika promocija za slovenski rokomet, klub in generalnega sponzorja. Prepričan sem, da se vsak v ekipi zaveda, kakšna priložnost se nam ponuja. Zdaj moramo pokazati vso rokometno znanje, ki ga premoremo. Vsem v klubu se zahvaljujem za trud, ki so ga vložili v to, da bo Liga prvakov znova gostovala tudi v Velenju. Izredno se že veselim začetka tekmovanja, za Gorenje Velenje bo to velika stvar."

V novi sezoni bo Gorenje zaigralo v skupini C ali D, v kateri bo uvrščenih po šest moštev. Medtem ko je deset potencialnih tekmecev že znanih, bo ime zadnjega dal kvalifikacijski turnir. Zadnji udeleženec Lige prvakov bo znan 3. septembra, tekmovanje s skupinskim delom pa se bo začelo sredi tistega meseca. Žreb skupin bo potekal v petek zvečer na Ljubljanskem gradu.