Polona Hercog se bo vrnila na OP Francije: 'Občutek je fenomenalen'

Polona Hercog (Foto: Reuters)

Polono Hercog na Pariz vežejo lepi spomini, saj je tam nanizala že nekaj izvrstnih rezultatov. V mladinski konkurenci dvojic sta leta 2008 skupaj z Avstralko Jessico Moore zmagali, v članski kategoriji pa je njen največji uspeh preboj v tretji krog leta 2010. Pričakovanja za letošnji Roland Garros niso tako visoka, saj bo to prvi turnir teniške igralke iz Kamnice pri Mariboru po lanskem 29. avgustu. Zaradi trenutno slabše uvrstitve na lestvici WTA bo morala igrati tudi kvalifikacije. Ne glede na to se Štajerka izjemno veseli povratka. "Po kar nekaj mesecih, od lanskega avgusta, se vračam na turnirje in moram reči, da je občutek fenomenalen. Že zaradi dejstva, da bom ponovno stopila na teniški teren in odigrala svojo prvo tekmo po tolikšnem času. Od sebe res ne zahtevam preveč, ker vem, da bodo nekatere stvari zahtevale svoj čas. Se pa zelo veselim svojega prvega turnirja," je prek svoje spletne strani sporočila Hercogova, trenutno 179. igralka na svetovni jakostni lestvici WTA med posameznicami. Mariborčanka je morala po božiču v bolnišnico, kjer so ji urgentno operirali divertikulus na malem črevesju ter ji odstranili slepo črevo. Leto 2016, ki jo je zaznamovala tudi poškodba lopatice v času US Open, pa zanjo vsekakor ni bilo najboljše. V tem času je izgubila tudi primat prve dame tenisa med slovenskimi igralkami. Mariborčanka je v New Yorku predala uvodni dvoboj proti Nemki Angelique Kerber, po zaostanku z 0:6, 0:1.



Njena najvišja karierna uvrstitev na lestvici WTA med posameznicami je bilo 35. mesto (12. september 2011), med dvojicami pa 56. mesto. V seriji turnirjev WTA je med posameznicami osvojila turnirja v Bastadu.