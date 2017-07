Ponomarenko Janićeva in Ostermanova ter Zakrajšek v finalu EP

(Foto: STA)

V svoji predtekmovalni skupini sta se z olimpijskima podprvakinjama in branilkama naslova Nemkama Franzisko Weber in Tino Dietze enakovredno borili do konca, vodili na prvem vmesnem času, v finišu pa sta bili Nemki hitrejši za 15 stotink sekunde. Z velikim zaostankom sta tretje mesto, ki je še neposredno vodilo v nedeljski finale, osvojili Belgijki Lize Broekx in Hermien Peters. Iz prve skupine so si finale zagotovile posadke iz Rusije, Srbije in Madžarske."Mislim, da je bila tekma za kvalifikacije zelo dobra. Na začetku je bilo težko, saj sva prvič tekmovali z vetrom v prsi, zato sva startali malo počasneje. Nato sva ujeli sva pravi ritem in odveslali lepo. Na koncu je ostalo celo nekaj moči, a sva videli, da sva zanesljivo v finalu, zato nisva šli na vse. Prav je, da sva nekaj prihranili še za finale," je po tekmi za STA povedala Ponomarenkova.

Razplet je bil podoben kot na majskem svetovnem pokalu v Szegedu, kjer sta Slovenki sploh prvič skupaj nastopili na močni tekmi in se že ob premieri veselili tretjega mesta. V predtekmovanju sta bili Nemki močnejši, v boju za stopničke pa sta Slovenki na Madžarskem Nemki nato celo premagali. "Danes se nisva spustili z njima v boj. Glede na posnetek sta Nemki sicer precej dvignili tempo, sami pa sva bili zadovoljni s finalom. A kot rečeno, je bilo podobno v Szegedu," je še dejala Ponomarenkova, ki ima v Plovdivu dvojni program, saj jo v soboto čakajo še kvalifikacije na 200-metrski razdalji v posamični konkurenci, zato je morala prihraniti vsak dragoceni atom moči. "Popoldan sem opravila še trening v enojcu in na srečo nimam težav pri prehajanju iz dvojca v enojec," je še povedala dvakratna udeleženka olimpijskih iger iz Kopra, ki se ji je v Rio de Janeiru kolajna izmuznila le za eno mesto. Solidno se je v kvalifikacijah na kilometrski progi predstavil Jošt Zakrajšek, ki je osvojil drugo mesto in moral v polfinale. Tam je dokazal, da lahko v sobotnem finalu, ta bo ob 9.30, preseneti tudi katerega od uveljavljenih tekmecev.

V polfinalu je gladko ugnal vso konkurenco. Že na polovici proge si je priboril najboljši položaj in na koncu ugnal tudi srebrnega z zadnjega EP Reneja Poulsna in aktualnega olimpijskega prvaka Španca Marcusa Walza, ki sta se prav tako prebila v finale. Šele ta pa bo pokazal, koliko so favoriti varčevali z močmi. Zakrajšek pa je s prebojem v finale že dosegel prvi zastavljeni cilj.

Simon Blaževič in Rok Šmit, ki sta si vozovnico za Plovdiv priborila šele na SP za mlajše člane v Beogradu, pa še nista zrela za finale najboljših Evropejcev v članski konkurenci. V predtekmovanju sta bila četrta, v polfinalu pa šesta in bosta v soboto nastopila v finalu B.