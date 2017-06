VIDEO: Porsche do sladke zmage, Toyota znova ostala praznih rok

Zmagovalci so se v vodstvo prebili šele uro pred koncem preizkušnje, s skupno zmago pa so Nemci poskrbeli za še en trojček zmag v zadnjih treh letih, dosežek, kakršnega so imeli že v letih 1983 in 1998.

Timo Bernhard je tekmeca Ho-Pin Tunga iz ekipe slavnega igralca Jackieja Chana prehitel eno uro pred koncem 24-urne preizkušnje; do konca so Nemec in njegova novozelandska sotekmovalca znali zadržati vodstvo, v 24 urah so prevozili 367 krogov. Britanec Oliver Jarvis, Francoz Thomas Laurent in Kitajec Tung Hon-pin so na koncu prevozili krog manj, tretji so bili v skupnem seštevku Švicar Mathias Beche, Brazilec Nelson Piquet mlajši in Danec David Heinemeier Hansson s tremi krogi zaostanka.

Za Bernharda je bil letošnji uspeh druga zmaga na prestižni dirki, prvič je slavil 2010 kot član Audijeve ekipe. Medtem ko so pri Porscheju slavili, so pri Toyoti lahko spet ugotovili, da jim Le Mans ni usojen. Lani so Porscheju dobesedno podarili zmago v zadnjem krogu, ko je Kazukiju Nakajimi dirkalnik odpovedal le nekaj kilometrov pred ciljem.

Letos ni bilo tako dramatično, je pa japonska ekipa vseeno ostala brez tako želene zmage. Pred nočnim delom preizkušnje so Kamui Kobayashi, Mike Conway in Stephane Sarrazin v soboto še vodili in imeli lepo prednost, toda nočni del dirke je prinesel tehnične težave s sklopko in sanj o zmagi je bilo kmalu konec. Za nameček pa je Toyotina druga posadka z Yujijem Kunimotom, Nicolasom Lapierrom in Josejem Mario Lopezom prav tako končala dirko predčasno.

Res pa je, da se v Le Mansu niti pri Porscheju niso izognili smoli. Dobršno mero jo je imela prva posadka na čelu z Nemcem Andrejem Lottererjem, ki si je v zaključnih urah privozila že ogromno prednost 13 krogov, toda dirkalnik, ki sta ga vozila še Neel Jani in Nick Tandy, je odpovedal po 21 urah in nenadoma so se vrata za uspeh odprla za ekipo Chana.

Če bi ta ekipa ostala na vrhu, bi poskrbela za prvo skupno zmago zasebnega moštva, toda edini preostali tovarniški konkurent se je podal v resen lov. Berhnard je tekmece ujel po 348 krogih in nato poskrbel za veliko slavje.

"Sanje so se mi uresničile. Ta dirka lahko poskrbi za izjemno lepe občutke, lahko pa je tudi zelo kruta. Nikoli ne veš," je bil ob slavju z mislimi tudi pri osmoljencih dirke zmagovalec Bernhard.