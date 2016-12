Porušili rekord legendarne regate : Perpetual Loyal od Syndeyja do Hobarta v rekordno hitrem času

Posadka jadrnice Perpetual Loyal je postavil nov rekord na prestižni in izjemno zahtevni preizkušnji od Sydneyja do Hobarta. (Foto: AP)

Regata, ki slovi po nevarnih, nepredvidljivih vremenskih razmerah, je letos minila v odličnih pogojih in prav ti so 'skiperju' Anthonyju Bellu, ki je v prejšnjih dveh izvedbah odstopil zaradi tehničnih težav, omogočili prvo zmago in rekord. Drugo mesto je osvojila jadrnica Giacomo iz Nove Zelandije, tretji pa je bil supermaxi Scallywag iz Hong Konga. Prejšnji rekorder, Wild Oats XI, je letos odstopil zaradi težav z opremo. Avstralski ponos in rekorder po številu zmag Wild Oats XI, ki mu poveljuje Mark Richards, je bil v ponedeljek zvečer v precejšnji prednosti pred lastnim rekordom iz leta 2012, ko se je pripetila nesreča. Zaradi poškodbe nagibne kobilice, pokvaril se je hidravlični mehanizem, so bili prisiljeni odstopiti ter so tako zapravili idealno priložnost, da bi ob ugodnem vetru postavili nov časovni rekord tega tekmovanja.

Regata med Avstralijo in Tasmanijo v dolžini 628 navtičnim milj ali 1163 kilometrov je v svoji zgodovini zahtevala številne žrtve. Najbolj odmevno je bilo neurje leta 1998, ki je zahtevalo šest smrtnih žrtev, od 115 jadrnic na štartu pa jih je do cilja prišlo le 44.