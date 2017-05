Pöstlberger na svojem debiju do zmage na prvi etapi dirke po Italiji

Jubilejna stota dirka po Italiji se je začela na Sardiniji, v prvi, razgibani etapi, v kateri so vsi pričakovali, da se bo odločala v skupinskem sprintu, pa je prva nase opozorila peterica kolesarjev, Italijan Cesare Benedetti (Bora-Hansgrohe), Poljak Marcin Biablocki (CCC Sprandi Polkowice), Rus Pavel Brutt (Gazprom), Eritrejec Daniel Daniel Teklehaimanot (Dimension Data) in Albanec Egurt Zhupa (Wilier Triestina), ki si je prevozila tudi že več kot štiri minute prednosti pred glavnino.



V ozadju se glavnina dolgo ni zmenila zanje, med peterico pa je prvi dobrih 20 km pred ciljem prvi omagal Biablocki. Čeprav je preostala četverica složno nadaljevala dirko in se menjavala v vodstvu, so se zbudile tudi ekipe, ki so računale na zmago v sprintu. Med najbolj aktivnimi so bili v ekipah Sky, Sunweb in Movistar, četverica ubežnikov pa se je združila z glavnino približno 3,5 km pred ciljem. Čeprav je vse kazalo na to, da bo prišlo do množičnega sprinta, je vse presenetil 25-letni Pöstlberger, ki je v svoji prvi etapi na dirki po Italiji pobegnil kilometer pred ciljem, v silovitem finišu pa ohranil prednost pred McEwenom in Greiplom. "Naš načrt je bil, da naredimo čim boljše izhodišče za Sama Bennetta, vendar sem se kar naenkrat znašel v ugodnem položaju, ko je med mano in drugimi kolesarji nastala manjša vrzel. Odločil sem se, da poskusim sam, dal sem vse od sebe in na koncu se je izšlo. Ekipi sem priboril prvo zmago na letošnji dirki po Italiji, sebi pa prvo pravo profesionalno in rožnato majico. Mislim, da bom potreboval kar nekaj tednov, da bom sploh dojel, kaj mi je danes uspelo," je bil po zmagi vzhičen Pöstlberger, ki je pred štirimi leti slavil na VN Kranja.

Slovenska šesterica na italijanski pentlji ni bila v ospredju. V času zmagovalca so v cilj prišli(UAE Team Emirates) na 35. mestu,(Bahrain Merida) na 45. in(Cannondale-Dripac) na 47. Z osemnajstimi sekundami zaostanka je bil(UAE Team Emirates) 117.,(CCC Sprandi Polkowice) je bil 181. (+1:09),(ORICA-Scott) pa 186. (+2:49).