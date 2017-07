Potolčeni Roglič pred nadaljevanjem Toura še vedno upa na etapno zmago

"Dva dni nazaj sem bil dvakrat na tleh. Dan prej sem poskušal in ni uspelo. Včeraj je bilo bolje, tudi počutil sem se bolje. S kraljevsko etapo sem lahko zadovoljen, šlo je kar po načrtu. Z optimizmom gledam v prihodnje dni," je iz Francije sporočil Primož Roglič in o nedeljski za mnoge dramatični etapi dodal: "Težko je bilo. Bil sem sam v begu iz naše ekipe. Skoraj vsi so imeli pomočnike. Ni bila najbolj ugodna situacija. Na koncu mi je zmanjkalo moči za zadnji klanec."

Kljub temu je prišel varno do cilja, precej slabše so jo denimo odnesli Avstralec Richie Porte, Britanec Geraint Thomas, Poljak Rafal Majka in drugi. Nekateri so z zlomljenimi kostmi končali Tour, drugi nadaljevanja dirke še niso prečrtali. Do nedeljske etape je francosko pentljo predčasno končalo pet kolesarjev, zdaj je prečrtana že 17-erica kolesarjev, nekateri tudi, ker so prekoračili časovni limit.

Tudi Rogličev LottoNl-Jumbo je v nedeljo ostal brez dveh kolesarjev, Roberta Gesinka in Jos van Emdna. "To je kolesarstvo. Težko je načrtovati in si vnaprej zamišljati stvari. Zgodi se ogromno nepotrebnih reči. Nič, gremo naprej. Odstopa ne bi smela vplivati na nadaljnjo dirko naše ekipe. Poskušali bom z Georgom Bennettom čim višje generalno."

Roglič se je v prejšnjih etapah nekajkrat že znašel na tleh, priznal je, da je potolčen po boku, kolenu in hrbtu. Kljub temu se ne bo predal, še vedno si želi etapni uspeh, za katerega je v pripravah garal. "Poskušal bom v več etapah. Bomo videli. Če poskušaš in poskušaš, enkrat uspe. Kronometer v Marseillu je še daleč. Verjetno bom še poskušal s pobegi v težjih etapah. Bomo pa videli, kako bo zdravje in počutje."

Roglič je sicer v nedeljo na gorskih ciljih zbral 30 točk in je drugi v tem seštevku. Prvi je Francoz Warren Barguil s 60 točkami. V skupnem seštevku dirke je Roglič kot najboljši Slovenec 37., nedeljsko kraljevsko etapo pa je končal na 19. mestu.