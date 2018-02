Povratnik v reprezentanco Bedene Sloveniji priigral prvo točko, Poljaki izenačili prek Majchrzaka

Povratnik v slovensko reprezentanco Aljaž Bedene je priigral prvo točko Sloveniji v Mariboru. (Foto: AP)

Odločitev o zmagovalcu bo padla v nedeljo. Opoldne je najprej na spored igra dvojic, v kateri so Poljaki favoriti, nato bosta nastopila najboljša igralca obeh reprezentanc, na koncu pa sledi še obračun Blaž Rola - Hubert Hurkacz.

Maribor: Slovenija - Poljska 1:1

Aljaž Bedene - Hubert Hurkacz 6:4, 7:5

Blaž Rola - Kamil Majchrzak 4:6, 2:6

Nedelja, 4. 2.

Aljaž Bedene/Blaž Rola - Mateusz Kowalczyk/Marcin Matkowski

Aljaž Bedene - Kamil Majchrzak

Blaž Rola - Hubert Hurkacz

Po dvojicah v četrtfinalu že Kazahstan in ZDA

Švica brez Rogerja Federerja in Stana Wawrinke ter Srbija brez Novaka Đokovića sta bili lahek plen Kazahstana in ZDA, ki sta že po igri parov uvrščeni v četrtfinale svetovne skupine Davisovega pokala. Švica je še četrto leto zapored izgubila v prvem krogu. Leta 2014 se je na krilih Federerja in Wawrinke prebila do naslova, brez obeh glavnih orožji pa je bila na gostovanju v Astani brez možnosti. Švico zastopajo Henri Laaksonen, Adrian Bodmer, Marc-Andrea Huesler in Luca Margaroli.

Nekoliko več odpora so ZDA nudili Srbi Laslo Djere, Dušan Lajović, Nikola Milojević in Miljan Zekić. Američanom - posamezno igrata Sam Querrey in John Isner - so prvi dan tekmovanja odvzeli tri nize, med dvojicami pa sta Ryan Harrison in Steve Johnson zmagala s 3:1. Na ostalih prizoriščih je 2:1 v zmagah. Italija je v dvojicah znižala zaostanek proti Japonski, Španija je s prepričljivo predstavo Pabla Carrena Busta in Feliciana Lopeza povedla proti Veliki Britaniji, branilci naslova Francozi pa so se v štirih izenačenih nizih prebili do druge točke proti Nizozemski.

Na treh dvobojih je šele peti niz odločil zmagovalni par. V Osijeku sta Marin Čilić in Ivan Dodig nadoknadila zaostanek 0:2 in premagala Kanadčana Daniela Nestorja in Vaseka Pospisil z 2:6, 3:6, 6:4, 7:5 in 6:2. Nemčijo sta na gostovanju v Avstraliji do druge točke popeljala Tim Puetz in Jan-Lennard Struff, ki sta slavila s 6:4, 6:7, 6:2, 6:7 in 6:4, lanski finalisti Belgijci pa so na domačem terenu izgubili prvo točko proti Madžarski s 3:6, 4:6, 7:6, 6:4 in 5:7.