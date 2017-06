Preboj v prvo ligo EP osrednji cilj naših atletov v Izraelu

Reprezentanca je bila določena po kvalifikacijah za atletski pokal Slovenije, ki so bile minuli vikend v Novi Gorici. Atletska zveza Slovenije (AZS) se je tik pred tekmovanjem odločila, da za najboljše tekma v Novi Gorici ne bo štela kot kvalifikacijska za ekipno EP, kot je bilo sicer določeno novembra lani. Ugotovili so namreč, da bi lahko Slovenija v prvo ligo napredovala le v polni sestavi.

Po projekcijah AZS bi glede na izide posameznih predstavnikov držav udeleženk slavila Madžarska (377,5 točke) pred Slovenijo (299,5), vendar bi naši državi tesno sledile Litva (296,5), Slovaška (287,5), Latvija (287,5) in Avstrija (271), na naslednjih mestih pa bi bile Hrvaška (267), Izrael (228,5), Islandija (224,5), Srbija (223), Ciper (218,5) in na zadnjem mestu Moldavija (153).

"V Izrael potujemo z močno ekipo, čeprav je nekaj odpovedi zaradi poškodb. Razlika med drugim in šestim mestom je le okrog 20 točk, toda to, kar so naredili naši v zadnjih tednih kaže, da se bomo lahko uvrstili v prvo ligo," je navedel Vladimir Kevo in dodal, da bodo kapetana reprezentanti določili na tehničnem sestanku na prizorišču EP.

(Foto: STA)

"Cilj ekipe je preboj v prvo ligo. Ekipa je mlada in zato zelo ambiciozna, zato pričakujem dobre rezultate in dovolj točk ter čim manj spodrsljajev," je menila izkušena Martina Ratej, Luka Janežič, edini slovenski predstavnik na letošnjih tekmah diamantne lige, pa je dodal: "Tekma bo dobra in jo lahko vsak izkoristi, da bo v močni konkurenci dosegel dober izid, kar je lahko cilj za vsakega člana reprezentance."

"Prihaja prvi vrhunec poletne sezone. Na prejšnjem ekipnem EP v Bolgariji nam ni uspelo, ker nismo nastopili v najmočnejši postavi. Tokrat temu ne bo tako, prihajamo s popolno, prvoligaško reprezentanco, ki ima vse možnosti, da se na evropskem merilu dvigne višje, čemur bo pripomogel tudi ekipni duh, ki spremlja to tekmovanje v sicer posamičnem športu," je na novinarski konferenci povedal predsednik AS Roman Dobnikar in navedel, da bodo izplačali naslednji obrok atletom in atletinjam, kot to določajo pogodbe z zvezo.

Slovenska atletska reprezentanca je na prejšnjem ekipnem EP, ki je bilo 20. in 21. junija 2015 v bolgarski Stari Zagori, zasedla zadnje, osmo mesto. Barbara Špiler je drugi dan slavila v metu kladiva (63,80 m), kar je bila edina slovenska zmaga na tekmovanju, druga pa sta bila Joni Tomičič Prezelj na 100 m ovire (13,84) in Matija Muhar v metu kopja (76,97 m).

Zaradi odpovedi večine najboljših, nekatere je motila dolga pot z avtobusom, druge pa odnos tedanjega vodstva zveze do njih, je nastopila močno okrnjena ekipa s skoraj polovico mladincev. Lani zaradi olimpijskih iger tega tekmovanja ni bilo, letos pa bo Slovenija nastopila v tretjerazrednem evropskem tekmovanju. Najvišja je superliga, ki bo prihodnji vikend potekala v francoskem mestu Lille.