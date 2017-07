Pred letom dni na operacijski mizi, nato kar sedem mesecev brez tenisa, zdaj v polfinalu Wimbledona

"Ne morem verjeti, da sem v polfinalu Wimbledona. Vse skupaj moram še prespati, da bom lahko verjela,'' je po četrtfinalni zmagi nad Američanko Coco Vandeweghe – ta se je zaradi dežja, zanimivo, igrala kar na dveh različnih igriščih – za BBC dejala Slovakinja.

Rybarikova je prijetno presenečenje letošnjega Wimbledona. (Foto: AP)

Magdalena Rybarikova se je po poškodbah, ki jih je staknila v letu 2016, vrnila še močnejša. Potem ko je zaradi poškodbe levega zapestja in desnega kolena izpustila sedem mesecev tenisa in se šele februarja 2017 vrnila na teniška igrišča, zdaj igra tenis svojega življenja. Že v drugem krogu Wimbledona je poskrbela za prvovrstno presenečenje, ko je izločila tretjo nosilko Karolino Pliškovo. Prav Pliškova je - to je postalo jasno v torek še pred zmago Slovakinje - nova številka 1 svetovnega tenisa po računalniški lestvici WTA.

Marsikdo Rybarikove sploh ni videl v glavnem delu žreba Wimbledona, saj je še 20. marca zasedala 453. mesto na lestvici WTA, potem ko je veliko časa preživela zgolj kot gledalka. Udeležila se je tudi ene od tekem pokala Fed, kjer je navijala za rojakinje. "Oh, ti še igraš tenis? Mislili so, da sem nehala. To je bilo včasih težko slišati, saj vendarle nisem bila tako dolgo odsotna. A ko nisi v oči ljudeh, hitro pozabijo nate," je enega od neprijetnih pripetljajev začasa poškodbe opisala Rybarikova. Pred turnirjem v Wimbledonu je z dobrimi igrami že skočila na 87. mesto, zdaj pa je jasno, da bo njena uvrstitev po zaključenem tretjem grand slamu sezone še bistveno boljša. Za nadaljevanje wimbledonske pravljice – zanimivo, pred tem je v devetih poskusih le enkrat preskočila prvo oviro Wimbledona – bo Rybarikova v polfinalu morala premagati Španko Garbine Muguruza, ki na sveti travi zaenkrat prav tako kaže izvrstne igre. Rybarikova je v pripravi na Wimbledon odigrala ogromno tekem, saj se je udeležila tudi dveh challengerjev in oba dobila. Do polfinalnega obračuna ima tako na travi v tej sezoni odigranih že 19 tekem, izgubila pa je le polfinale Nottinghama proti še eni polfinalistki Wimbledona Johanni Konti.