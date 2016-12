Predčasni konec za osemkratne zmagovalce regate Sydney-Hobart

Avstralski ponos in rekorder po številu zmag Wild Oats XI, ki mu poveljuje Mark Richards, je bil v ponedeljek zvečer v precejšnji prednosti pred lastnim rekordom iz leta 2012, ko se je pripetila nesreča. Zaradi poškodbe nagibne kobilice, pokvaril se je hidravlični mehanizem, so bili prisiljeni odstopiti ter so tako zapravili idealno priložnost, da bi ob ugodnem vetru postavili nov časovni rekord tega tekmovanja.

(Foto: AP) Smolo Wild Oats pa so nemudoma izkoristili prvi izzivalci, vodstvo na regati v Tasmanskem morju ob vzhodni obali najmanjše celine je prevzela posadka avstralske jadrnice Perpetual Loyal, za krmilom katere je Anthony Bell, ki se ji nasmiha prvo zmagoslavje na že 72. izvedbi regate, dolge 1170 kilometrov, na kateri tekmujejo jadrnice razreda supermaksi. Za kar nekaj ur bi lahko padel tudi doslej najhitrejši čas, ki ga je posadka Wild Oats XI postavila leta 2012, ko je razdaljo premagala v enem dnevu, 18 urah, 23 minutah in 12 sekundah. Že drugič po vrsti je bila posadka jadrnice Wild Oats XI, v lasti letos preminulega avstralskega milijonarja Boba Oatleyja, prisiljena predčasno končati tekmovanje. Lani so odstopili, potem ko se jim je strgalo glavno jadro. Lansko preizkušnjo je dobila posadka ameriške jadrnice razreda supermaksi Comanche.