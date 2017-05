Pregled treh teniških 'dominatorjev'. Kdo pa je najboljši? Rafa na pesku, Nole na trdi ali FedEx na travi?

Nadalova prevlada na pesku dobiva dodatno težo ob primerjavi številk drugih 'dominatorjev' na preostalih podlagah. (Foto: AP)

Nesporni kralj peska Rafael Nadal je svoj vzpon na peščeni tron začel leta 2005, na pesku je do danes osvojil že 51 lovorik, od tega jih je kar deset pobral v Monte Carlu in prav toliko v Barceloni. Poleg teh številk se Nadal lahko pohvali še z nizom 81 zaporednih zmag na pesku med 11. april 2005 in 20. majem 2007. Njegova statistika na pesku je impresivna: odigral je 409 dvobojev, dobil jih je 375, izgubil pa 34, kar prinaša 91,69 odstotno uspešnost. Udeležil se je 87 peščenih turnirjev, od tega jih je dobil 51 (58,62 %). Tudi dosežki Novaka Đokovića na pesku niso skromni (178 zmag, 44 porazov, 80,18 odstotna uspešnost). Nekoliko slabši, a še vedno zelo dober je Roger Federer (214 zmag, 68 porazov, 75,89 odstotna uspešnost).



Federerjeva dominanca na travi v zadnjem desetletju se kaže po številu osvojenih wimbledonskih naslovov (7 lovorik), Švicar pa je na travi zabeležil rekordnih 65 zaporednih med 10. junijem 2003 in 6. julijem 2008. A v svoji dominanci je malenkost manj uspešen kot njegov veliki rival Nadal na pesku. Pohvali se lahko s 86,86 odstotno uspešnostjo ob 152 zmagah in 23 porazih. Je pa njegov odstotek bistveno slabši kot Nadalov (na pesku), ko je govora o osvojenih turnirjih, ki se jih je udeležil (15 lovorik na 38 turnirjih, 39,47 %). Na travi ima zelo visok odstotek tudi Đoković (69 zmag, 16 porazov, 81,18 %), ki pa ima zgolj tri lovorike na travnati podlagi. Nadal na travi ne sodi med najboljše, a ima kljub temu kar zavidanja vreden odstotek (77,33 %, 58 zmag, 17 porazov), ob tem pa velja izpostaviti, da ima na travi 4 lovorike, od tega kar dva Wimbledona.

Federer je travnati kralj, a na tej podlagi nima tako visoke odstotne uspešnosti kot Nadal na pesku. (Foto: AP)

In če se dotaknemo še trde podlage. Tu dominira Đoković, a ima pred Federerjem statistično gledano manj kot odstotek prednosti. Odigral je prek 600 dvobojev na trdi podlagi, dobil jih je 510, izgubil pa 97 (84,02 %). Federer je ob 687 zmagah in 140 porazih manj kot odstotek zadaj (83,07 odstotna uspešnost), Rafael Nadal pa ima na trdi podlagi kar soliden odstotek (76,63 %) ob 400 zmagah in 122 porazih.



Čeprav ima Đoković v odstotkih gledano 'najslabšo' dominanco, pa se lahko pohvali s tem, da je na vrhu v statističnem elementu odigranih turnirjev in lovorik. Udeležil se je 211 turnirjev na vseh treh omenjenih podlagah in vknjižil 67 turnirskih zmag (31,8 %), sledita mu Nadal z 71 lovorikami na 241 turnirjih (29,5 %) ter Federer z 89 turnirskimi zmagami (brez dveh vštetih lovorik na tepihu) na 312 udeleženih turnirjih (28,5 %).