Prenos na VOYO: Borbeni spektakel FFC v Tivoliju

Gre za zgodovinsko borbo, saj bo Samo Petje prvi, ki bo v tekmovanju FFC lahko imel v lasti šampionska pasova v dveh različnih težnostnih kategorijah, in sicer v lahki kategoriji do 70 kg in velterski do 77 kg. Slovenec bo rokavice prekrižal, šlo bo za zadnjo borbo večera, z Nizozemcem Eyevanom Danenbergom, ki je prav tako FFC prvak.





Samo Petje (Foto: Dimitris Karteris)

Poleg Petjeta se bosta v kategoriji kickboksa predstavila še dva Slovenca. V dvoboju dveh brezkompromisnih borcev bo Aleksander Stankov v dvoboju srednje kategorije do 85 kg rokavice prekrižal z Avstrijcem Renejem Wimmerom. Denis Chorchyp Porčič se bo v isti težnostni kategoriji pomeril z Albancem Labinotom Zekajem. Prav tako kot v kategoriji kickboksa bo Slovenija imela tri predstavnike tudi v kategoriji MMA. Uroš Jurišič se bo pomeril z Brazilcem Sergiem Souzo, nasprotnik Jasmina Memovića bo Hrvat Marko Ostanek, Tilen Kolarič pa se bo spopadel z Bosancem Ahmedom Vilo.



Razpored borb:

- FFC MMA:

Marko Ostanek (Hrv) vs Jasmin Memović (Slo)

Ivica Tadijanov (Hrv) vs Ivan Erslan (Hrv)

Ahmed Vila (BiH) vs Tilen Kolarič (Slo)

Sergio Souza (Bra) vs Abusupijan Magomedov (Nem)

Roberto Pastuch (Arg) vs Luke Jelčič (Hrv)



- FFC boks:

Milan Petrović (Srb) vs Hrvoje Sep (Hrv)



- FFC kikboks:

Ivan Sakić (BiH) vs Mensur Murić (ČG)

Labinot Zekaj (Alb) vs Toni Mikelić (Hrv)

Rene Wimmer (Avt) vs Aleksander Stankov (Slo)

Fabien Fouquet (Fra) vs Donegi Abena (Niz)

Dževad Poturak (BiH) vs Mladen Brestovac (Hrv)

Ejevan Danenberg (Niz) vs Samo Petje (Slo)