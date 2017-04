Prenos na VOYO: Petje lovi drugi šampionski pas FFC

Samo Petje se je v Atenah Meletisu Kakoubavasu maščeval za boleć poraz. (Foto: Dimitris Karteris)

Samo Petje bo v soboto poskušal doseči nekaj, kar ni doslej še nobenemu borcu pod okriljem priznane organizacije Final Fight Championship. Poskušal bo namreč postati prvak kar v dveh kategorijah. Potem, ko je šampionski pas v lahki kategoriji ubranil z zmago proti Grku Meletisu Kakoubavasu, se je odločil še za veliko težji izziv. Za spopad s prvakom velterske kategorije Eyevanom Danenbergom. "Dogovorjeno je bilo, da bom v primeru, da na zadnji borbi ne pride do nokavta, naslov prvaka proti Grku branil v Ljubljani. A Kakoubavas se je med borbo poškodoval, zlomil sem mu nos, in jasno je bilo, da v roku enega meseca ne bo nared za še en spopad. Na letalu iz Aten smo se z organizatorji pogovarjali, kakšne možnosti ostajajo. Vprašali so me, kateri tekmec bi mi bil zanimiv. Ideja, da bi se pomeril z Danenbergom, se mi je zmeraj zdela zanimiva. Ni mi bilo jasno, zakaj se niso odločili že prej sestaviti te borbe. Ko sem prišel domov, me je naslednje jutro klical Orsat Zovko (predsednik FFC) in me vprašal, če bi se pomeril z njim. Borbo sem takoj sprejel," uvodoma za 24ur.com pove trenutno najboljši slovenski kikboksar Petje.



Seveda "belokranjskega bombarderja" čaka izjemno zahteven dvoboj. Odlični Nizozemec bo imel prednost v višini in dosegu, ob tem pa je Petje tisti, ki se bo premaknil v kategorijo višje. A 25-letnik iz Metlike verjame, da bo v določenih segmentih borbe prav on tisti, ki bo v prednosti: "Pričakujem dobro pripravljenega Danenberga in, da bo izkoriščal svoj daljši doseg. Če me bo pustil zraven, zanj ne bi bilo pametno. Njegove prednosti bom poskušal izkoristiti v svojo prid in v ringu dokazati, da sem boljši borec. Načrtujem, da bom na začetku njemu prepustil iniciativo, jaz pa bom poskušal izkoristiti svojo hitrostjo in ga s kakšnim dobrim protinapadom poslati na tla. Večina tekmecev je bila presenečena nad mojo močjo, zato me ne skrbi, da se selil v višjo kategorijo."





V Petjetovi ekipi se nadejajo, da bo Samo v soboto osvojil še drugi šampionski pas. (Foto: Miro Majcen)

To, da se bo prvič pod okriljem FFC boril do 77 kilogramov, za Petjeta prinaša tudi nekaj prednosti. "Z nutricionistom smo sestavili odličen program. Počutim se super. Na nobenem treningu nisem bil lačen. Ni se mi bilo potrebno obremenjevati s tem, ali sem jedel dovolj za naporen trening. Pred in po vsakem treningu sem lahko jedel normalno in zato nisem čutil nobene utrujenosti," je zaključil.



Na dogodku FFC sicer slovenskih borcev ne bo manjkalo. V borbah po pravilih MMA bosta pred ljubljanskim občinstvom nastopila Jasmin Memović in Tilen Kolarič. Glavna borba MMA dela bo sicer obračun Hrvata Luke Jelčića, ki v Dublinu trenira skupaj s slovitim Conorjem McGregorjem, proti Argentincu Robertu Pastuchu. V kikboks delu večera pa bo ob Petjetu v ring stopil še Aleksander Stankov. Njegov tekmec bo Avstrijec Rene Wimmer.



Kikboks:

Samo Petje (Slo) vs. Eyevan Danenberg (Niz), –77kg – za naslov prvaka

Mladen Brestovac (Hrv) vs Dževad Poturak (BiH), HW – za naslov prvaka

Donegi Abena (Niz) vs. Fabien Fouquet (Fra), HW

Aleksander Stankov (Slo) vs. Rene Wimmer (Avz), –85kg

Toni Mikelić (Hrv) vs. Labinot Zekaj (Alb) –85kg

Mensur Murić (Črg) vs. Ivan Šakić (BiH), –85kg



MMA:

Luka Jelčić (Hrv) vs. Roberto Pastuch (Arg), -70kg – za naslov prvaka

Abusupiyan Magomedov (Nem) vs. Sergio Souza (Bra), – 80kg

Tilen Kolarič (Slo) vs. Ahmed Vila (BiH), -66kg

Ivan Erslan (Hrv) vs. Ivica Tadijanov (Hrv), -93kg

Jasmin Memović (Slo) vs. Marko Ostanek (Hrv) – 75kg