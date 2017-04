PRENOS V ŽIVO: Trening Anthonyja Joshue pred sobotnim spektaklom na Wembleyju

Na razprodanem stadionu Wembley čaka oba boksarja dvoboj, ki vzbuja veliko pozornosti. Pomerila se bosta izkušeni Ukrajinec Vladimir Kličko, ki je na 64 profesionalnih dvobojih izgubil le štirikrat in veliki up svetovnega boksa Britanec Anthony Joshua, ki še ni doživel poraza.

Prenos obračuna v težki kategoriji iz stadiona Wembley, Vladimir Kličko - Anthony Joshua v neposrednem prenosu na VOYO v soboto ob 20. uri.

Na 18 dvobojih ima 27-letni boksar prav toliko zmag in je aktualni svetovni prvak po verziji IBF. Boksarja se bosta sicer pomerila kar za tri naslove svetovnega prvaka, po verzijah IBF, IBO in WBA.

Tri dni pred dvobojem je na sporedu trening vsakega od obeh tekmecev prd televizijskimi kamerami. Na kratkem treningu so se na Wembleyju predstavili tudi ostali borci, ki bodo dobili priložnost pred sobotnim spektaklom: Joe Cordina, Josh Kelly, Lawrence Okolie in drugi. Od obeh zvezdnikov je prvi v ring stopil Kličko, ki je na kratko nagovoril številne gledalce, ki so prišli na ogled treninga, nato pa opravil krajši trening. Za njim se je v ringu, z glasno podporo navijačev, pojavil tudi njegov tekmec in domači ljubljenec Joshua.