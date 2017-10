FOTO: Drama v Stožicah, Mlakar z zadnjim strelom preprečil poraz, Hrvati slavili prehitro

Izbranci slovenskega selektorja Veselina Vujovića so v tednu Evropske rokometne zveze (EHF) odigrali prvo pripravljalno tekmo s Hrvati. V ponovitvi letošnje januarske tekme za bronasto kolajno na svetovnem prvenstvu v Franciji, ki so jo slovenski rokometaši dobili po pravem preobratu, potem ko so v zadnjih dvajsetih minutah nadoknadili osem golov zaostanka, so tokrat pred domačimi gledalci po pravem "rokometnem maratonu" in skoraj dve uri dolgem dvoboju igrali neodločeno. Slovenija bo v soboto odigrala drugo pripravljalno tekmo s Hrvaško v zagrebški Areni. Začetni udarec je izvedel nekdanji slovenski reprezentant Nenad Stojaković, Vujović ‒ na četrtkovi tekmi je iz različnih razlogov na tribuni pustil Jureta Dolenca, Vida Kavtičnika, Urha Kastelica, Jako Malusa in Grego Okleščna ‒ pa je tekmo začel s sedmimi igralci v polju. Njegovi varovanci so od prve minute zaigrali trdno in odločno ter že v sedmi minuti povedli s 3:1, a nato naredili dve nepotrebni napaki, kar so gosti izkoristili in le minuto kasneje izenačili na 3:3. Vujović je v prvem polčasu opravil veliko menjav, v ogenj je poslal praktično vse svoje varovance, tudi novince Nika Medveda, Aleksa Vlaha in Danija Zugana. Zavoljo tega so njegovi fantje občasno izgubili pravi ritem, izkušeni Hrvati pa so to znali kaznovati in jim v 15. minuti ušli na dva gola (5:7). Do konca polčasa se je odvijal ogorčen boj za vsak košček igrišča, v rezultatski prednosti, ki pa nikoli ni znašala več kot dva gola, pa so bili Hrvati.

Slovenija je v začetku drugega polčasa zaigrala zelo slabo v obrambi in napadu, pred "potopom" jo je reševal Urban Lesjak, a tudi celjski vratar ni bil vsemogočen. Gostitelji so v 35. minuti zaostali za tri gole (13:16), po Vujovićevi minuti odmora so se šest minut kasneje znižali na 16:17. V telesno izjemno zahtevni tekmi ‒ oboji so vseskozi igrali grobo in na robu izključitve ‒ so odločale malenkosti. V prelomnih trenutkih dvoboja pa so bili sprva v boljšem položaju Hrvati, v zadnji minuti sta občasno zmedena srbska sodnika izključila Marka Bezjaka, a je nekdanji "Velenjčan" Željko Musa je zadel vratnico. Slovenija je v zadnjem napadu izenačila prek Žige Mlakarja, v izdihljajih tekme pa sta sodnika razveljavila zadetek Igorja Karačića in ostalo je pri neodločenem izidu. V slovenski reprezentanci je bil najbolj učinkovit Mlakar s sedmimi goli, Gašper Marguč jih je prispeval pet.

Izid prijateljske tekme:

Slovenija ‒ Hrvaška 26:26 (13:14)

* Dvorana Stožice, gledalcev 6000, sodnika: Pandžić in Mošorinski (oba Srbija).

* Slovenija: Ferlin, Lesjak, Blagotinšek 1, Henigman 2, Marguč 5 (3), Janc 1, Potočnik, Cingesar 1, Kodrin 1, Medved 3 (1), Gaber 3, Bezjak, Barišić-Jaman 1, Vlah, Zarabec 1 (1), Žabič, Mlakar 7, Zugan.

* Hrvaška: Pešić, Alilović, Mihić, Vori, Marić, Stepančić 3, Gojun, Horvat 1, Karačić 2, Štrlek 1, Čupić 8 (5), Musa, Mamić, Cindrić 5, Vranković 1, Kozina 1, Mandalinić 4, Jaganjac.

* Sedemmetrovke: Slovenija 6 (5), Hrvaška 5 (5).

* Izključitve: Slovenija 8, Hrvaška 6 minut.

* Rdeči karton: /.