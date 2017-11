Primož Roglič in Monika Hrastnik kolesarja leta 2017

Roglič je osvojil srebrno medaljo na svetovnem prvenstvu v vožnji na čas na Norveškem. (Foto: AP)

Primož Roglič je letos navduševal prav na vsaki dirki, odlično sezono pa je kronal s srebrom na svetovnem prvenstvu v vožnji na čas na Norveškem. Že pred tem je postal prvi Slovenec z etapno zmago na dirki po Franciji. Poleg tega je letos dosegel še pet zmag in se izkazal na krajših etapnih dirkah svetovne serije. Bil je tretji na dirki po Romandiji, četrti na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja in peti na dirki po Baskiji.

"Vedno je lepo prejeti priznanje, posebej če si izbran kot kolesar leta. Želim si in delal bom v prihodnje, da bom tudi v prihodnjih letih tu. So pa to zadnje čestitke, vsi že gledamo in smo orientirani v novo sezono," je dejal Roglič in na vprašanje, katerega od številnih uspehov se najbolj spominja, odgovoril: "Zmaga na Touru in SP v kronometru v Bergnu sta bili najlepši stvari sezone."

Monika Hrastnik je že v lanski sezoni dobro opozorila nase, letos pa je dosežke še nadgradila. Poleg zmag na slovenskih tleh je zbirala prva mesta v evropskem pokalu, ki ga je ob koncu sezone tudi osvojila, ter uvrstitve v prvo deseterico svetovnega pokala. Uspešno sezono je kronala s sedmim mestom na svetovnem prvenstvu v spustu v Avstraliji in končnim devetim mestom na lestvici Mednarodne kolesarske zveze.

"Taka nagrada na koncu sezone je samo še potrditev, da delam prav, je motivacija za naslednje leto," pa je bil kratka Hrastnikova. "Sezona, ki je bila moja tretja, je bila odlična. Rezultati so se stopnjevali, za konec sem šla na SP in tam dosegla še najboljši rezultat. Avstralije se bom najbolj spominjala," je dodala.