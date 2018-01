'Problemi v rokometu so že leta enaki - nejasna pravila in centri moči, ki pozabljajo na majhne reprezentance'

Iz 24UR ZVEČER: Tiselj, Mohorič in Štrumbelj o rokometu in športni 'poštenosti'

Dvomov o tem, ali je bila rokometna reprezentanca Slovenije na tekmi z Nemčijo na evropskem prvenstvu oškodovana, ni več. Sodniški kriterij v zadnjih 15 minutah ni bil enak in pošten za obe ekipi, so si enotni rokometni strokovnjaki, litovska sodnika Mindaugas Gatelis in Vaidas Mažeika sta si za to, da sta našla domnevno nepravilnost slovenske izbrane vrste, vzela kar sedem minut.

In sploh prvič se je zgodilo, da je o izidu tekme odločala video analiza.

Tone Tiselj, legenda slovenskega rokometa, nekdanji evropski prvak s Krimom in podprvak z moško rokometno reprezentanco, je dejal, da je problem rokometa že vrsto let enak. "Nejasna pravila in centrirana moč sta največji težavi. Naša reprezentanca je znana po grobi in hitri igri in to se nam včasih "maščuje". Denar odloča, seveda, a sam menim, da sodnika nista imela namena zanalašč storiti napako."

Tiselj dodaja, da se moramo sedaj ukvarjati s fanti, ki na igrišču kažejo, da poznajo pravo pot, tudi v izjavah kažejo zrelost.

Tekma z Nemčijo je odkrila vse težave, ki se pojavljajo zaradi nejasnih pravil. (Foto: Damjan Žibert)

Včeraj so se ob burnih odzivih pojavljali namigi, da je sojenje za Slovenijo slabše, ker imajo sodniki "neporavnane račune" z našim selektorjem Veselinom Vujovićem. Direktor moške rokometne reprezentance Uroš Mohorič je dejal, da so selektorjeve izjave povsem na mestu.

Tomaž Ambrožič, strokovnjak za športni marketing, se strinja, da Vujović deluje impulzivno in z ostrimi besedami morda vpliva na sodniški kriterij, a so njegove izjave na mestu. "Ne bi se tudi strinjal, da plačujemo ceno sodniških odločitev, ker bi bili tržno nezanimivi. Rokomet je ravno zaradi nejasnih pravil specifičen šport, ta pravila potem omogočajo različne zlorabe ljudi, ki na določenih pozicijah iščejo samopotrditev."

Tone Tiselj dodaja, da bi moral selektor Vujović paziti na svoje izjave. Ravno impulzivnost naj bi bila tista, ki Vujoviću preprečuje delo v velikem in uglednem klubu in reprezentanci, saj nikoli ne pazi na to, kaj reče.

'Globalni šport postopoma uničuje kapital'

V torek je izjemno odmeval zapis na družbenem omrežju Facebook, v katerem Boro Štrumbelj, generalni direktor Direktorata za šport, "obtožuje" velike športne zveze, da pozabljajo na majhne države in jih rinejo iz poštenega športa. "Mislim, da se v slovenskem športu postopoma pojavlja sistemski problem. Kapital se namreč meša v to, kdo bo zanimiv za sponzorje in publiko in s tem se uničuje globalni šport."

Kakorkoli že, rokometaši so tekmo in dogajanje po njej prespali, pripravljeni so, da zmeljejo Črno goro, morala je na visokem nivoju, osredotočenost na današnjo tekmo prav tako.

Štrumbelj, Tiselj in Mohorič so si enotni, da mora reprezentanca ostati na evropske prvenstvu in vsemu svetu pokazati, zakaj smo lani na SP osvojili 3. mesto.

"Držati se moramo poštene igre, zmagati, postati evropski prvaki," je dejal Štrumbelj. Ambrožič se strinja: "To škodo je treba obrniti sebi v prid."

Tiselj dodaja, da reprezentanca navdušuje in si zasluži dobro igro. Slovenija je lahko hitro pozabljena kot rokometna dežela, zato se moramo boriti do konca.