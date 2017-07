Prvi dan 'pekla v Pirenejih' pripadel domačinu Bardetu, Aru v zadnjih metrih slekel Frooma!

Romain Bardet je imel največ moči v svojih nogah na izjemno strmem zaključnem vzponu. (Foto: AP)

Prva pirenejska etapa na letošnji kolesarski dirki po Franciji je postregla s spektakularnim zaključkom. Za etapno zmago se je po 214,5 kilometra na zadnjem vzponu na Peryagudes udarilo devet kolesarjev, največ moči pa je imel domačin Romain Bardet, ki je za nekaj metrov premagal Kolumbijca Rigoberta Urana in Italijana Fabia Aruja. Slednji, sicer kolesar Astane, je po zelo zahtevni 12. etapi s šestimi kategoriziranimi vzponi in ciljem na letališki stezi prevzel skupno vodstvo. Do zdaj vodilni Britanec Chris Froome je namreč v zadnjih metrih zašel v krizo in izgubil 18 sekund prednosti. Zdaj za Arujem zaostaja šest sekund.

Fabio Aru je po zmagi v peti etapi, ko je Froomu nakazal, da je močan v vožnji v klanec, sedaj to dokazal še v 12. in za nagrado oblekel prestižno rumeno majico. (Foto: AP)

Slovenski kolesarji niso mogli slediti najboljšim. Še najdlje se jih je držal Primož Roglič, ki pa je omagal ob koncu najzahtevnejšega vzpona na Port de Bales. Ker ni osvojil nobenih točk na gorskih ciljih, je v seštevku teh izgubil drugo mesto. Nosilec pikčaste majice Francoz Warren Barguil je prav na tem vzponu dobil deset novih točk in tako še povečal prednost v seštevku gorskih ciljev. V petek bo na sporedu le 101 kilometer dolga etapa od Saint Gironsa do Foixa, ki bo imela tri kategorizirane vzpone prve kategorije in zaključni spust.

Izidi 12. etape:

1. Romain Bardet (Fra/AG2R La Mondiale) 5:49:38

2. Rigoberto Uran (Kol/Cannondale-Drapac) +0:02

3. Fabio Aru (Ita/Astana) isti čas

4. Mikel Landa (Špa/Sky) 0:05

5. Louis Meintjes (Jar/UAE Emirates) 0:07

6. Daniel Martin (Irs/Quick-Step Floors) 0:13

7. Christopher Froome (VBr/Sky) 0:22

8. George Bennett (Nzl/LottoNl-Jumbo) 0:27

9. Simon Yates (VBr/Orica-Scott) isti čas

10. Mikel Nieve (Špa/Sky) 1:28

29. Jani Brajkovič (Slo/Bahrain Merida) 10:29

42. Primož Roglič (Slo/LottoNL-Jumbo) 13:01

82. Grega Bole (Bahrain Merida) 24:05

165. Borut Božič (Slo/Bahrain Merida) 34:39

skupni vrstni red:

1. Fabio Aru (Ita/Astana) 52:51:49

2. Christopher Froome (VBr/Sky) +0:06

3. Romain Bardet (Fra/AG2R La Mondiale) 0:25

4. Rigoberto Uran (Kol/Cannondale-Drapac) 0:35

5. Daniel Martin (Irs/Quick-Step Floors) 1:41

6. Simon Yates (VBr/Orica-Scott) 2:13

7. Mikel Landa (Špa/Sky) 2:55

8. Nairo Quintana (Kol/Movistar) 4:01

9. George Bennett (NZl/LottoNl-Jumbo) 4:04

10. Louis Meintjes (Jar/UAE Emirates) 4:51

...

30. Primož Roglič (Slo/LottoNL-Jumbo) 46:45

35. Jani Brajkovič (Slo/Bahrain Merida) 48:54

131. Grega Bole (Slo/Bahrain Merida) 1:48:27

170. Borut Božič (Slo/Bahrain Merida) 2:10:55