Prvi poraz slovenskih odbojkarjev, samuraji premočni pred domačim občinstvom

Slovenska reprezentanca v odbojki je doživela prvi poraz v svetovni ligi. (Foto: OZS)

Slovenci v svetovni ligi niso več neporaženi. Na turnirju v Takasakiju so morali po petih nizih priznati premoč gostiteljem, čeprav so imeli v "tie breaku" dve zaključni žogi za zmago. A niso ju izkoristili, tako da so morali stisniti roke borbenim Japoncem. Gosti niso imeli svojega dne, njihova igra je nihala, naredili so ogromno napak. Servis ni stekel, tudi sprejem ni bil najboljši, vse to pa je na koncu pomenilo poraz, ki pa za visoke cilje zagotovo ne bo usoden. Slovenci so tekmo začeli v najboljši postavi, že na samem začetku pa so po servisih Alena Pajenka in dveh zaporednih točkah Jana Kozamernika povedli s 3:0. Toda Japonci so z dobrimi začetnimi udarci, s katerimi je imel težave predvsem Tine Urnaut, hitro vzpostavili ravnotežje, po dveh zaporednih asih Masahira Yanagide so prvič izid poravnali na 14. točki. Z asom Hakuja Rija so izenačili tudi na 19:19, nato pa predvsem zaradi slabe igre Slovencev, ki so delali veliko napak pri servisih in na sprejemu, prav tako pa ni bilo pravega bloka, prešli v vodstvo in v končnici brez večjih težav dobili niz.

V drugem nizu je bila igra Slovencev boljša. Razigral se je blok, predvsem pa je bilo manj lastnih napak. V napadu je bil razpoložen Klemen Čebulj, po njegovi točki so Slovenci prišli do vodstva 13:10. Korošec je nato pred tehničnim odmorom nanizal še dve točki, vmes je blok uspel Mitji Gaspariniju in na semaforju je kazalo s 16:11. Ko je Kozamernik z blokom vodstvo še povišal, je gostiteljem morala padla, sprijaznili so se, da bo prišlo do izenačenja na 1:1. Začetek tretjega niza je napovedoval, da se tehtnica povsem nagiba na slovensko stran, toda nagnila se ni. Japonci so bili tisti, ki so narekovali ritem, do odločilne prednosti pa so prišli v končnici, ko so varovanci Slobodana Kovača spet naredili veliko napak, kar so tekmeci izkoristili, s šestimi zaporednimi točkami so po vodstvu 18:16 prišli do zaključne žoge, Slovenci so dve ubranili, tretje ne.

Tako kot v prvih treh nizih so gosti tudi na začetku četrtega povedli. Z asom Pajenka in napako tekmeca so vodili z 8:4, tudi tokrat pa prednost hitro zapravili. Blok Danijelu Koncilji, ki je malo pred tem zamenjal Kozamernika, je pomenil izid 9:9. Izenačeno je bilo do 17. točke, nato pa je dva zaporedna asa dosegel Čebulj, poskrbel za prednost, ki jo ekipa ni več izpustila iz rok. Dokončno si je izenačenje na 2:2 priborila s trojnim blokom. Izenačenost se je nadaljevala tudi v odločilnem nizu. Pri izidu 11:11 je blok točko dosegel Dejan Vinčić, prednost dveh točk je priskrbel Čebulj, tudi on z blokom, napaka Japoncev na servisu je pomenila dve zaključni točki, toda priložnost je splavala po vodi. Čebuljev servis je končal v mreži, Yanagida je dosegel dva asa, Urnaut dvakrat ni izkoristil napada in zmaga je ostala na Japonskem.

Izid:

Japonska - Slovenija 3:2 (22, -17, 18, -22, 15).